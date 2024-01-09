Эколог Зайчиков сообщил о массовом уничтожении здоровых деревьев в Ростове

«На стороне, где „Талер“ вдоль остановки росли огромные зеленые деревья. Их вырубили. А вот на другой стороне, через дорогу, наблюдается положительный пример использования пространства. Там возле домов понастроили большое число торговых павильонов. Но их органично вписали в существующий ландшафт и ни одно дерево не пострадало. Возможно, их удалось сохранить благодаря активной позиции местных жителей. Не знаю. Но такой опыт наглядно свидетельствует о том, что деревья никогда никому не мешали», — резюмирует эксперт.