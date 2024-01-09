Эколог Зайчиков сообщил о массовом уничтожении здоровых деревьев в Ростове

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Массовую вырубку деревьев обнаружили общественники на территории индустриального парка в районе ГПЗ-10.
«По срубам видно, что деревья — здоровые, многолетние. Часть из них вполне можно было пересадить в другое место. Но красивые и качественные елки попросту порубили», — отмечает Андрей Зайчиков.
Собеседник уточняет, что больше всего растительности практически «под ноль» уничтожили в индустриальном парке на Малиновского напротив офиса автомобильных грузоперевозок.
«В целом в Советском районе Ростова вырубка деревьев периодически носит нездоровый характер. Вспомните, как пару лет назад вырубали каштаны в районе парка Плевен по Зорге. А на их место высадили кучу маленьких саженцев. Тогда нас убеждали, что, дескать, каштаны больны. Но те, которые не срубили, как и ожидалось, ожили и пришли в себя», — отмечает собеседник.
Спикер напоминает, как на улице Содружества года три назад порубили деревья, в том числе и плодовые. А потом приносили извинения, дескать, их уничтожила ресурсоснабжающая организация.
Эколог приводит в пример и парадокс, наметившийся возле ТЦ «Талер».
«На стороне, где „Талер“ вдоль остановки росли огромные зеленые деревья. Их вырубили. А вот на другой стороне, через дорогу, наблюдается положительный пример использования пространства. Там возле домов понастроили большое число торговых павильонов. Но их органично вписали в существующий ландшафт и ни одно дерево не пострадало. Возможно, их удалось сохранить благодаря активной позиции местных жителей. Не знаю. Но такой опыт наглядно свидетельствует о том, что деревья никогда никому не мешали», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему из ТЦ «Талер» в Ростове эвакуировали 70 человек.