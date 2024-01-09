Коктейли, зайка и автовокзал: за что судился бизнес Ростовской области в декабре

Согласно данным картотеки арбитражного суда, «Мастер-трейд» пыталась получить право на импорт и продажу напитков Aperol на территории России. Однако итальянская фирма Gruppo Campari покинула российский рынок после начала СВО, потребовав от «Мастер-трейд» вернуть всю продукцию, находящуюся в РФ. Суд отклонил это требование итальянской компании, но «Мастер-трейд» так и не удалось отстоять возможность импорта алкоголя в Россию. Будет ли донская компания подавать апелляцию пока неизвестно.