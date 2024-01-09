Коктейли, зайка и автовокзал: за что судился бизнес Ростовской области в декабре

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
В декабре ТАНТК имени Бериева получил сразу два иска общей суммой более 50 миллионов рублей.
Первым истцом оказалось «Уфимское агрегатное предприятие „Гидравлика“, которое потребовало от донского авиазавода более 1,6 миллиона рублей. С чем именно связаны требования „Гидравлики“ пока неизвестно, однако, можно предположить, что речь может идти о поставке оборудования. Истец занимается производством двигателей для самолетов и иных летательных аппаратов.
Позднее в суд обратилось АО «Московский научно-производственный комплекс „АВИОНИКА“ имени О. В. Успенского». НПК обратился в суд с исковыми требованиями на сумму более 50,7 миллиона рублей.
Эти средства, согласно документам, являются задолженностью ТАНТК имени Бериева перед АО МНПК «АВИОНИКА». Это предприятие производит наземные тренажеры для летчиков, выпускает самолеты, вертолеты, а с ними и комплектующие для летательных и космических аппаратов. Кроме того, «АВИОНИКА» предоставляет услуги ремонта летательных аппаратов, вероятно, задолженность возникла из-за ремонта или поставки деталей для самолетов. Пока обе стороны должны тщательно подготовиться к судебному заседанию 23 января.
В декабре московский бизнесмен Рафис Юсупов обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском против компании «Глория Джинс», потребовав от донского производителя одежды три миллиона рублей.
Причиной для иска якобы стало нарушение «Глорией Джинс» исключительных прав на дизайн мягкой игрушки Зайка Ми. Ответчиками по иску выступили как АО «Глория Джинс», так и АО «Корпорация Глория Джинс», от которых требуется выплатить по 1,5 миллиона рублей.
Размер выплат Юсупов объяснил действующим законодательством об авторском праве, а также теми расходами, что он понес, чтобы выявить нарушения со стороны донской компании.
При этом, по данным портала РБК, Юсупов предпринял попытку договориться с «Глорией Джинс» до суда, но представители донской компании сочли необоснованными требования выплатить более 50 миллионов рублей.
Ростовская компания «Мастер-трейд» проиграла суд на право поставки в Российскую Федерацию алкоголя итальянского бренда Gruppo Campari.
Согласно данным картотеки арбитражного суда, «Мастер-трейд» пыталась получить право на импорт и продажу напитков Aperol на территории России. Однако итальянская фирма Gruppo Campari покинула российский рынок после начала СВО, потребовав от «Мастер-трейд» вернуть всю продукцию, находящуюся в РФ. Суд отклонил это требование итальянской компании, но «Мастер-трейд» так и не удалось отстоять возможность импорта алкоголя в Россию. Будет ли донская компания подавать апелляцию пока неизвестно.
Одним из наиболее крупных судебных споров декабря стал суд с участием племзавода «Индустриального», обанкротившегося около восьми лет назад. Раньше компания занималась разведением свиней.
Владельцев предприятия привлекла к субсидиарной ответственности по долгам предприятия, теперь им предстоит выплатить около 1,8 миллиарда рублей. Эти долги необходимо погасить из личных или заемных средств. При этом инициатором суда стал конкурсный управляющий «Индустриального».
Еще одним важным процессом стал суд ООО «Солнечный круг» с ростовским ДИЗО. Департамент имущественно-земельных отношений обратился в суд с иском почти на 322 тысячи рублей против компании «Солнечный круг». Причиной судебного спора стало несоблюдение сроков реконструкции кинотеатра «Юбилейного» на улице Сержантова.
Сейчас обе стороны конфликта готовятся к судебным тяжбам и занимаются документами для защиты своих интересов. Отзыв на иск необходимо подготовить до 23 января, а полные пакеты документов должны поступить в суд к 14 февраля.
В декабре стало известно, что «Россельхозбанк» понес колоссальные потери. Банк пытался вернуть потерянные из-за неудачного кредита средства, однако потерпел неудачу.
Согласно данным документов, более 10 лет назад компания «Альянс-Строй» взяла кредит на 40 миллионов рублей под 14% годовых, эти деньги нужно было вернуть за два года. Обеспечением по займу стали 148 земельных участков на территории Азовского района Ростовской области.
Заемщик не смог выплатить кредит в срок, и земля перешла в собственность банка. Тот в свою очередь пытался получить выгоду от приобретенного имущества — получить разрешение на застройку земли, однако реализовать этот план не удалось. На участке находится «Группа поселений „Малаховский Ерик I-Х“», которая не позволяет проводить какие-либо строительные работы в этой зоне.
Компания пыталась взыскать убытки через суд, но стоимость земли оценили всего в 148 рублей — по рублю за каждый участок. Потери банка составили около 40 миллионов рублей.
Одним из последних значимых судебных разбирательств ушедшего года стал спор о судьбе территорий старого аэропорта Ростова.
В конце декабря арбитражный суд снял запрет на строительство Центрального областного автовокзала, позволив компании миллиардера Ивана Саввиди «Агроком Холдинг» вернуться к застройке территорий.
До этого причиной запрета стало обращение «Донской сетевой компании», обвинившей строителей в повреждении оборудования.