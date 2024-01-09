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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Квартиры в новостройках подорожали более чем в два раза в Ростовской области

Квартиры в новостройках подорожали более, чем в два раза в Ростовской области

9 января 2024, 12:13
Фото: 1MI
Квартиры в новостройках подорожали более чем в два раза в Ростовской области
В Ростовской области стоимость квартир на первичном рынке резко выросла за последние годы, следует из данных популярного агрегатора объявлений.

В начале 2019 года стоимость квадратного метра жилья на первичке составляла 49,1 тысячи рублей. Но к концу 2022 года цены выросли до 107,8 тысячи рублей.

Выросла стоимость за это время и в других городах региона. Менялись цены также и на вторичном рынке.

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Если в начале 2019 года приобрести один квадратный метр можно было за 60,8 тысячи рублей в Ростове, то теперь он стоит 120,5 тысячи рублей. Получается, что стоимость выросла в два раза за этот период.

До этого эксперт дала пессимистичный прогноз по рынку жилья в Ростове.

Ранее риелтор сообщила о резком росте цен на жилье в Ростовской области с 11 января. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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