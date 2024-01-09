Квартиры в новостройках подорожали более, чем в два раза в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В начале 2019 года стоимость квадратного метра жилья на первичке составляла 49,1 тысячи рублей. Но к концу 2022 года цены выросли до 107,8 тысячи рублей.
Выросла стоимость за это время и в других городах региона. Менялись цены также и на вторичном рынке.
Если в начале 2019 года приобрести один квадратный метр можно было за 60,8 тысячи рублей в Ростове, то теперь он стоит 120,5 тысячи рублей. Получается, что стоимость выросла в два раза за этот период.
До этого эксперт дала пессимистичный прогноз по рынку жилья в Ростове.
Ранее риелтор сообщила о резком росте цен на жилье в Ростовской области с 11 января. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.