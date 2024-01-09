МЧС опубликовало экстренное предупреждение для жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Речь идет о периоде с 9 до 12 января, когда может появиться гололед на дорогах и тротуарах. А с 11 по 12 числа ситуация усугубится из-за сильного ветра.
Согласно составленным прогнозам, его скорость составит 18 метров в секунду. Ранее в регионе при таких порывах падали деревья, в том числе на автомобили.
Местных жителей попросили быть крайне внимательными и осторожными.
Добавим, что в последние дни из-за метели и аварий появляются пробки на трассе М-4 «Дон». В понедельник водители ждали несколько часов пока смогут проехать.
В ближайшие дни ожидаются заморозки, а в ночь на среду температура упадет до -18 градусов.