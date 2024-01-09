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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда и урагана

МЧС опубликовало экстренное предупреждение для жителей Ростовской области

9 января 2024, 10:41
Фото: rostovgazeta.ru
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда и урагана

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда и урагана

В Ростовской области до 12 января будет действовать штормовое предупреждение из-за плохой погоды, сообщили в региональном УМЧС.

Речь идет о периоде с 9 до 12 января, когда может появиться гололед на дорогах и тротуарах. А с 11 по 12 числа ситуация усугубится из-за сильного ветра.

Согласно составленным прогнозам, его скорость составит 18 метров в секунду. Ранее в регионе при таких порывах падали деревья, в том числе на автомобили.

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Местных жителей попросили быть крайне внимательными и осторожными.

Добавим, что в последние дни из-за метели и аварий появляются пробки на трассе М-4 «Дон». В понедельник водители ждали несколько часов пока смогут проехать.

В ближайшие дни ожидаются заморозки, а в ночь на среду температура упадет до -18 градусов.

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