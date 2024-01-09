Метеоролог Вильфанд предупредил об аномальных холодах. Что ждет Ростовскую область

Posted 9 января, 06:52
Published 9 января, 06:52
Modified 9 января, 06:54
Updated 9 января, 06:54
Он рассказал ТАСС, что в некоторых регионах в ближайшие дни будет аномальный холод. В этот список входят субъекты Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов.
«В Волгоградской и Ростовской областях температура опустится до -15 градусов. В Крыму столбики термометров остановятся на отметке -8 градусов», — заявил собеседник.
Он добавил, что это первое такое похолодание в южной части страны этой зимой.
Согласно прогнозам, в Ростове во вторник температура составит -13 градусов, а ночью она упадет до -18 градусов. В течение дня может выпасть снег, но ближе к вечеру он прекратится.
В понедельник в регионе была метель, ставшая причиной серьезных заторов на дорогах и аварий.