Морозы до -18 градусов накроют Ростовскую область

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Во вторник, 9 января, температура составит -8 градусов и выпадет снег. Ночью осадки прекратятся, а температура опустится до -18 градусов.
В среду прогнозируют облачную погоду, а столбики термометров покажут -4 градуса. В четверг может потеплеть до +1 градуса, обещают снег с дождем.
Но с пятницы снова начнется похолодание и сохранится снегопад. В ночь на субботу температура должна опуститься до -16 градусов, а днем она поднимется до -11 градусов. Вместе с этим синоптики обещают ясную погоду.
Ранее власти в Ростове-на-Дону разрешили детям не ходить в школу из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.