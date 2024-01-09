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Морозы до -18 градусов накроют Ростовскую область

Морозы до -18 градусов накроют Ростовскую область

9 января 2024, 05:50
Фото: 1MI
В Ростовской области на этой неделе ожидаются заморозки с температурой до -18 градусов, сообщили синоптики.

Во вторник, 9 января, температура составит -8 градусов и выпадет снег. Ночью осадки прекратятся, а температура опустится до -18 градусов.

В среду прогнозируют облачную погоду, а столбики термометров покажут -4 градуса. В четверг может потеплеть до +1 градуса, обещают снег с дождем.

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Но с пятницы снова начнется похолодание и сохранится снегопад. В ночь на субботу температура должна опуститься до -16 градусов, а днем она поднимется до -11 градусов. Вместе с этим синоптики обещают ясную погоду.

Ранее власти в Ростове-на-Дону разрешили детям не ходить в школу из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Дети#Погода#Снег#Температура#Синоптики
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