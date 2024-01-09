На главу района в Ростовской области завели второе уголовное дело из-за взятки

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
По информации управления, Сидорова задержали 8 ноября на рабочем месте. Ему вменяют получение взятки от бизнесмена за покровительство.
Тогда возбудили уголовное дело, после чего арестовали фигуранта. В дальнейшем проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили узнать еще об одном эпизоде.
«Сидоров получил взятку от предпринимателя на сумму 130 тысяч рублей. За это он обещал свое покровительство», — сказано в сообщении.
Отмечается, что после этого возбудили очередное уголовное дело.
Ранее на свободу вышла бывшая ростовская судья, получившая срок за хищение у Цапков. Материал на эту тему читайте по ссылке.