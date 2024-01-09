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Еще одно дело завели на главу донского района за взятки от бизнесмена

На главу района в Ростовской области завели второе уголовное дело из-за взятки

9 января 2024, 08:48
Фото: Администрация Кагальницкого района
Еще одно дело завели на главу донского района за взятки от бизнесмена
В Ростовской области глава администрации Кагальницкого района Вадим Сидоров стал фигурантом уголовного дела по подозрению в получении взятки, сообщили в региональном УФСБ.

По информации управления, Сидорова задержали 8 ноября на рабочем месте. Ему вменяют получение взятки от бизнесмена за покровительство.

Тогда возбудили уголовное дело, после чего арестовали фигуранта. В дальнейшем проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили узнать еще об одном эпизоде.

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«Сидоров получил взятку от предпринимателя на сумму 130 тысяч рублей. За это он обещал свое покровительство», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после этого возбудили очередное уголовное дело.

Ранее на свободу вышла бывшая ростовская судья, получившая срок за хищение у Цапков. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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