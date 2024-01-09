На лыжах по тротуарам: ростовчанин нашел способ передвигаться сугробам в городе

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Погода в городе постоянно преподносит сюрпризы. То улицы обледенели после ливней и местные жители выходили кататься на коньках.
Теперь донскую столицу засыпает снегом, а ростовчане и в этот раз не растерялись. Они начали использовать лыжи, чтобы пробираться по тротуарам.
«Ростовский народ находчив, однако, коньки, лыжи», — пишут пользователи в комментариях.
«Выпало не так уж и много, прям уж лыжи сразу…», — заявили другие ростовчане. Также местные жители посчитали, что любители кататься на лыжах дождались своего сезона и таким образом активно проводят время.
Между тем, из-за непогоды власти разрешили детям не посещать школы. А из-за метели в понедельник были серьезные заторы на дорогах.