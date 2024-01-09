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Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Ростовчане выбрали необычный способ передвижения по засыпанным снегом тротуарам

На лыжах по тротуарам: ростовчанин нашел способ передвигаться сугробам в городе

9 января 2024, 07:50
Фото: pxhere.com
Ростовчане выбрали необычный способ передвижения по засыпанным снегом тротуарам

Ростовчане начали передвигаться на лыжах по снежным тротуарам

Житель Ростова-на-Дону встал на лыжи и поехал по засыпанным снегом тротуарам, сообщили очевидцы в соцсетях.

Погода в городе постоянно преподносит сюрпризы. То улицы обледенели после ливней и местные жители выходили кататься на коньках.

Теперь донскую столицу засыпает снегом, а ростовчане и в этот раз не растерялись. Они начали использовать лыжи, чтобы пробираться по тротуарам.

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Ростовчане выбрали необычный способ передвижения по засыпанным снегом тротуарам
Видео: t.me/etorostov

«Ростовский народ находчив, однако, коньки, лыжи», — пишут пользователи в комментариях.

«Выпало не так уж и много, прям уж лыжи сразу…», — заявили другие ростовчане. Также местные жители посчитали, что любители кататься на лыжах дождались своего сезона и таким образом активно проводят время.

Между тем, из-за непогоды власти разрешили детям не посещать школы. А из-за метели в понедельник были серьезные заторы на дорогах.

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