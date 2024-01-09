Нарколог предупредил о случаях белой горячки после праздников в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Он рассказал «Газете.ру», что белая горячка появляется, если человек с большим алкогольным стажем резко прекращает его употреблять. Развивается это постепенно и вначале все проявляется в виде тревоги, страха и бессонницы.
«Этот психоз очень опасен, так как страдает весь организм. Сильное длительное пьянство ведет к делирию, а после у человека может появиться острое слабоумие», — уточнил эксперт.
Он добавил, что количество случаев увеличивается, когда заканчиваются праздники. У человека это состояние сопровождается острым нарушением работы мозга, сердечно-сосудистой, легочной и других систем организма.
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