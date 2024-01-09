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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

Нарколог предупредил о случаях белой горячки после праздников в Ростовской области

Нарколог предупредил о случаях белой горячки после праздников в Ростовской области

9 января 2024, 12:45
Фото: pxhere.com
Нарколог предупредил о случаях белой горячки после праздников в Ростовской области

Нарколог предупредил ростовчан о случаях белой горячки после праздников

В России, в том числе Ростовской области, рост числа случаев белой горячки чаще всего приходится на конец праздников, сообщил психиатр-нарколог Лев Благов.

Он рассказал «Газете.ру», что белая горячка появляется, если человек с большим алкогольным стажем резко прекращает его употреблять. Развивается это постепенно и вначале все проявляется в виде тревоги, страха и бессонницы.

«Этот психоз очень опасен, так как страдает весь организм. Сильное длительное пьянство ведет к делирию, а после у человека может появиться острое слабоумие», — уточнил эксперт.

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Он добавил, что количество случаев увеличивается, когда заканчиваются праздники. У человека это состояние сопровождается острым нарушением работы мозга, сердечно-сосудистой, легочной и других систем организма.

Ранее врач предупредил о росте урологических заболеваний в 2024 году в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алкоголь#Праздники#Белая горячка
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