Одобрен проект реставрации перехода с мозаикой в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Речь идет о подземном переходе, который расположен на пересечении проспекта Буденновского и улицы Московской. Его планируется обновить и провести реставрационные работы.
Сам проект теперь получил положительное заключение экспертизы. Когда именно будут проведены работы не раскрывается.
Ранее сообщалось, что в Ростове собираются укрепить мозаичное панно в переходах до начала реставрации.
До этого Госэкспертиза одобрила проект реставрации мемориала в Кумженской роще в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.