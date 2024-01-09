rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Одобрен проект реставрации перехода с мозаикой в Ростове-на-Дону

Одобрен проект реставрации перехода с мозаикой в Ростове-на-Дону

9 января 2024, 10:26
Фото: rostovgazeta.ru
Одобрен проект реставрации перехода с мозаикой в Ростове-на-Дону
Проект реставрации подземного перехода в Ростове-на-Дону, в котором есть мозаичные панно, прошел Госэкспертизу, следует из Единого государственного реестра заключений.

Речь идет о подземном переходе, который расположен на пересечении проспекта Буденновского и улицы Московской. Его планируется обновить и провести реставрационные работы.

Сам проект теперь получил положительное заключение экспертизы. Когда именно будут проведены работы не раскрывается.

Власти и «Автодор» установят посуточный контроль за ремонтом М-4 в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что в Ростове собираются укрепить мозаичное панно в переходах до начала реставрации.

До этого Госэкспертиза одобрила проект реставрации мемориала в Кумженской роще в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Власти и «Автодор» установят посуточный контроль за ремонтом М-4 в Ростовской областиРемонт ям на М-4 в Ростовской области продлили до 29 декабряБольше 250 км: «Автодор» отчитался о ремонте М-4 в Ростовской области в 2023 году
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Переход#Реставрация
Подпишитесь
Дорога не чищена: водители сообщили о новом заторе на М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Риелтор сообщила о резком росте цен на жилье в Ростовской области с 11 января
Сегодня, 08:54
На главу района в Ростовской области завели второе уголовное дело из-за взятки
Сегодня, 08:48
Два человека погибли в Ростовской области из-за курения
Сегодня, 08:20
Коктейли, зайка и автовокзал: за что судился бизнес Ростовской области в декабре
Сегодня, 08:19
На лыжах по тротуарам: ростовчанин нашел способ передвигаться сугробам в городе
Сегодня, 07:50