rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:53

Published Сегодня, 19:53

Modified Сегодня, 19:55

Updated Сегодня, 19:55

Жителей Ростовской области возмутил показ «Слово пацана» воспитанникам детдома

«Откуда их дети знают?»: ростовчан шокировал визит актеров «Слова пацана» в детдом

9 января 2024, 19:53
Фото: ГКУСО РО Новошахтинский центр помощи детям
Жителей Ростовской области возмутил показ «Слово пацана» воспитанникам детдома

Актеры «Слова пацана» посетили детский дом в Новошахтинске

В Новошахтинске воспитанников детского дома посетили звезды сериала «Слово пацана», об этом сообщили в пресс-службе ГКУСО РО Новошахтинский центр помощи детям.

Во вторник, 9 января, стало известно, что во время новогодних праздников воспитанников Новошахтинского центра помощи детям посетили актеры сериала «Слово пацана» и представители благотворительного фонда «Агнец». Дети и актеры Рузиль Минекаев (Марат), Слава Копейкин (Турбо) и Ярослав Могильников (Ералаш) провели время за беседами и чаепитием, а также сделали несколько памятных фото с кумирами.

«Слово пацана» на Дону: как в 90-е подростки собирались в банды в Ростовской области
Узнать подробнее

Однако общественность отреагировала на событие неоднозначно, заявив, что дети вовсе не должны знать этих актеров, ведь на фильм действует возрастное ограничение. Их также смутила возможная популяризация образов героев сериала среди подрастающего поколения дончан.

«Откуда поклонники в детском доме? Фильм 18+», «Такой возраст — уже не дети, но и не совсем взрослые. Нет для них собственно ничего: ни песен, ни фильмов», «А разве этот „фильм“ не 18+? Откуда тогда дети их знают?», — возмутились жители Ростовской области.

Ранее в Ростовской области сериал «Слово пацана» вызвал всплеск продаж одежды, повторяющих костюмы главных героев.

Читайте также:
Вещи в стиле сериала «Слово пацана» начали продавать в РостовеРостовский писатель Корецкий заступился за скандальный сериал «Слово пацана»Детский психолог объяснил, как отменить эффект «Слова пацана» у ростовских подростков
#Общество#Город#Ростовская область#Новошахтинск#Надежда Пустяк#Сериал#Новый год#Актеры#Детский дом#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Мнение общественности#Происшествия#Слово пацана
Подпишитесь
Ростовчане носятся по улицам на лыжах и сметают с полок магазинов куриные яйца
Сегодня, 15:33
«Разруха, мыши и тараканы»: чем недовольны пациенты больницы в Ростовской области
Сегодня, 15:30
«Все сделали ради галочки»: жители Ростова пожаловались на подготовку укрытия
Сегодня, 14:05
Взрыв прогремел в Батайске 9 января
Сегодня, 15:24
Спасатель назвал главную причину заторов из-за снега на трассе М-4 «Дон»
Сегодня, 14:25
Здание молодежного театра ТЮЗа: архитектурная «жемчужина» ростовской Нахичевани
Сегодня, 13:07