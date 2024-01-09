«Откуда их дети знают?»: ростовчан шокировал визит актеров «Слова пацана» в детдом

«Откуда поклонники в детском доме? Фильм 18+», «Такой возраст — уже не дети, но и не совсем взрослые. Нет для них собственно ничего: ни песен, ни фильмов», «А разве этот „фильм“ не 18+? Откуда тогда дети их знают?», — возмутились жители Ростовской области.