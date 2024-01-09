«Откуда их дети знают?»: ростовчан шокировал визит актеров «Слова пацана» в детдом

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
Во вторник, 9 января, стало известно, что во время новогодних праздников воспитанников Новошахтинского центра помощи детям посетили актеры сериала «Слово пацана» и представители благотворительного фонда «Агнец». Дети и актеры Рузиль Минекаев (Марат), Слава Копейкин (Турбо) и Ярослав Могильников (Ералаш) провели время за беседами и чаепитием, а также сделали несколько памятных фото с кумирами.
Однако общественность отреагировала на событие неоднозначно, заявив, что дети вовсе не должны знать этих актеров, ведь на фильм действует возрастное ограничение. Их также смутила возможная популяризация образов героев сериала среди подрастающего поколения дончан.
«Откуда поклонники в детском доме? Фильм 18+», «Такой возраст — уже не дети, но и не совсем взрослые. Нет для них собственно ничего: ни песен, ни фильмов», «А разве этот „фильм“ не 18+? Откуда тогда дети их знают?», — возмутились жители Ростовской области.
Ранее в Ростовской области сериал «Слово пацана» вызвал всплеск продаж одежды, повторяющих костюмы главных героев.