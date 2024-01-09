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Президент Путин назначил семь судей в Ростовской области

Президент Путин назначил семь судей в Ростовской области

9 января 2024, 12:10
Фото: 1MI
Президент Путин назначил семь судей в Ростовской области
Глава государства Владимир Путин назначил судей, дальнейший стаж которых продолжится в Ростовской области, говорится в соответствующем указе.

Документ был опубликован на портале правовой информации в начале января. Так, судьями Ростовского облсуда стали Сергей Быченко, Михаил Владимиров, Юрий Панченко, Елена Сотникова.

Кроме того, судьей Пролетарского районного суда стала Виктория Нинская. Судьей Арбитражного суда Ростовской области назначили Арташеса Хатламаджияна.

Глава администрации Волгодонска неожиданно уволился и закрыл соцсети
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Зампредседателя Южного окружного военного суда, который находится в Ростове, стал Игорь Дегтярев.

До этого глава администрации Волгодонска неожиданно решил покинуть свой пост и закрыл соцсети.

Ранее RostovGazeta сделала расширенный материал на тему того, что жители донского региона спрашивали у Путина на Прямых линиях.

Кроме того, Путин объяснил, почему в регионе такие дорогие яйца.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волгодонск#Судьи#Арбитражный суд Ростовской области#Южный окружной военный суд#Пролетарский районный суд
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