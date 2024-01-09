Президент Путин назначил семь судей в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Документ был опубликован на портале правовой информации в начале января. Так, судьями Ростовского облсуда стали Сергей Быченко, Михаил Владимиров, Юрий Панченко, Елена Сотникова.
Кроме того, судьей Пролетарского районного суда стала Виктория Нинская. Судьей Арбитражного суда Ростовской области назначили Арташеса Хатламаджияна.
Зампредседателя Южного окружного военного суда, который находится в Ростове, стал Игорь Дегтярев.
До этого глава администрации Волгодонска неожиданно решил покинуть свой пост и закрыл соцсети.
Ранее RostovGazeta сделала расширенный материал на тему того, что жители донского региона спрашивали у Путина на Прямых линиях.
Кроме того, Путин объяснил, почему в регионе такие дорогие яйца.