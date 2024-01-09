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Posted Сегодня, 18:59

Published Сегодня, 18:59

Modified Сегодня, 19:01

Updated Сегодня, 19:01

Психиатр раскрыл заболевание мужчины, который хотел задушить девочку в магазине

9 января 2024, 18:59
В магазине в Москве неизвестный напал на шестилетнюю девочку и угрожал ее убить.

Отец ребенка смог быстро обезвредить нападавшего, а также помощь оказали охранники. Прибыла психиатрическая бригада для обследования мужчины, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Врач-психиатр Наталия Сухотеплая предположила, что причиной нападения могут быть психические расстройства, такие как шизофрения или наркотическое отравление. В случае, если мужчина будет признан невменяемым, ему может быть назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

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