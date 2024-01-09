Психиатр раскрыл заболевание мужчины, который хотел задушить девочку в магазине

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
Отец ребенка смог быстро обезвредить нападавшего, а также помощь оказали охранники. Прибыла психиатрическая бригада для обследования мужчины, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Врач-психиатр Наталия Сухотеплая предположила, что причиной нападения могут быть психические расстройства, такие как шизофрения или наркотическое отравление. В случае, если мужчина будет признан невменяемым, ему может быть назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре.