Психиатр раскрыл заболевание мужчины, который хотел задушить девочку в магазине

Врач-психиатр Наталия Сухотеплая предположила, что причиной нападения могут быть психические расстройства, такие как шизофрения или наркотическое отравление. В случае, если мужчина будет признан невменяемым, ему может быть назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре.