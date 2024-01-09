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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Пять пожарных частей открыли в Ростовской области в 2023 году

Пять пожарных частей открыли в Ростовской области в 2023 году

9 января 2024, 12:08
Фото: donland.ru
Пять пожарных частей открыли в Ростовской области в 2023 году
Пять новых пожарных частей приступили к работе в 2023 году, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти объявили, что в 2023 году на боевое дежурство заступили пять новых пожарных частей. Им присвоили №253-257, а сами депо будут заниматься ликвидацией ЧС в населенных пунктах в Кашарском, Азовском, Багаевском, Константиновском и Матвеево-Курганском районах.

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В общей сложности пожарные части будут обеспечивать противопожарную безопасность около 60 населенных пунктов, в которых проживают почти 18 тысяч человек.В общей сложности пожарные части будут обеспечивать противопожарную безопасность около 60 населенных пунктов, в которых проживают почти 18 тысяч человек.
В общей сложности пожарные части будут обеспечивать противопожарную безопасность около 60 населенных пунктов, в которых проживают почти 18 тысяч человек.
Фото: donland.ru

В общей сложности пожарные части будут обеспечивать противопожарную безопасность около 60 населенных пунктов, в которых проживают почти 18 тысяч человек.

Каждое из пожарных депо имеют по 11 сотрудников, которые могут не только бороться с огнем, но и выполнять работу спасателей. Эти же сотрудники будут заниматься профилактической работой с населением.

Ранее курение стало причиной гибели двух дончан в пожарах 8 января.

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