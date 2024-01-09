Пять пожарных частей открыли в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Власти объявили, что в 2023 году на боевое дежурство заступили пять новых пожарных частей. Им присвоили №253-257, а сами депо будут заниматься ликвидацией ЧС в населенных пунктах в Кашарском, Азовском, Багаевском, Константиновском и Матвеево-Курганском районах.
В общей сложности пожарные части будут обеспечивать противопожарную безопасность около 60 населенных пунктов, в которых проживают почти 18 тысяч человек.
Каждое из пожарных депо имеют по 11 сотрудников, которые могут не только бороться с огнем, но и выполнять работу спасателей. Эти же сотрудники будут заниматься профилактической работой с населением.
Ранее курение стало причиной гибели двух дончан в пожарах 8 января.