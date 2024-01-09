«Разруха, мыши и тараканы»: чем недовольны пациенты больницы в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Жительница города Алла Залченко рассказывает, что в инфекционное отделение ЦГБ Каменска-Шахтинского в декабре была госпитализирована ее годовалая внучка с невесткой.
«Мы были шокированы состоянием отделения. Двадцать лет назад я лежала там с дочкой. И знаете, с тех пор ничего не изменилось», — рассказывает Алла.
Недоумение пациентов вызвали обшарпанные стены палаты, бегающие по стенам тараканы и — вероятно — пищащие мыши.
«Перепугавшись такого внешнего убранства, моя невестка поинтересовалась у меня — разве тараканы могут пищать? Я сказала, что не могут, и это пищат мыши! В палате же ламинат постелен для отвода глаз. На полу — огромные щели, в них, вероятно, и живут грызуны. Разве так должно выглядеть инфекционное отделение, где по логике все должно быть стерильным?» — недоумевает горожанка.
Собеседница рассказывает, что пациенты интересовались у медиков, как быть с живностью, ползающей по стенам палаты.
«Говорят, что тараканов и мышей периодически травят. Но очевидно же, что это не решает ситуацию с общим состоянием палат», — говорит Залченко.
Собеседница делится мнением, что в кабинете главного врача вряд ли могут быть такие же обшарпанные стены, как в палатах.
«А для наших детей пойдет и так? А если ребенок ночью таракана проглотит, ими же в палате все кишит — ничего страшного?» — возмущается пациентка больницы.
Также местные жители недоумевают от того, что годовалых детей в инфекционном отделении лечат вместе со взрослыми.
«То есть у нас в палате лежал годовалый ребенок, а в коридоре — кашлял дедушка, который не мог продышаться. Это считается нормально в XXI веке?» — недоумевает Алла.
Однако больше всего жительницу Каменска-Шахтинского возмутила реакция на освещение этой проблемы.
«В местной газете опубликовали поздравление главврача, а снизу можно было оставить комментарии. Я написала комментарии по поводу состояния инфекционного отделения. Это было вечером. А утром на следующий день обнаружила, что мои комментарии удалили. Более того, мне перекрыли возможность оставить там свое мнение. Интересно, почему? Наверное, это делают те, кто заинтересован, чтобы в наших больницах ничего не менялось в лучшую сторону?» — делится мнением собеседница.
Разъяснить ситуацию в ЦГБ Каменска-Шахтинского на момент публикации статьи корреспонденту RostovGazeta не удалось. В приемной главного врача сообщили, что вопросы про обшарпанные стены, тараканов и мышей следует задавать начмеду.
«Но это уже завтра. Сегодня его не будет — он в Ростове. Перезвоните завтра, и вам все объяснят», — подчеркнули в приемной главврача. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала о проблемах в районной больнице поселка Глубокий в Каменском районе. Там сотрудники жаловались на текучку кадров и неумение главврача общаться с медиками без крика. И хотя с тех пор прошло уже больше года, по словам бывших сотрудников, ситуация в больнице не улучшается.