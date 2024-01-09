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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

«Разруха, мыши и тараканы»: чем недовольны пациенты больницы в Ростовской области

«Разруха, мыши и тараканы»: чем недовольны пациенты больницы в Ростовской области

9 января 2024, 15:30
Фото: Midjourney
«Разруха, мыши и тараканы»: чем недовольны пациенты больницы в Ростовской области

Пациенты пожаловались на разруху и мышей в больнице Ростовской области

В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростовской области. Люди возмущены состоянием инфекционного отделения Центральной городской больницы в Каменске-Шахтинском.

Разруха в инфекционном отделении больницы

Жительница города Алла Залченко рассказывает, что в инфекционное отделение ЦГБ Каменска-Шахтинского в декабре была госпитализирована ее годовалая внучка с невесткой.

«Мы были шокированы состоянием отделения. Двадцать лет назад я лежала там с дочкой. И знаете, с тех пор ничего не изменилось», — рассказывает Алла.

Недоумение пациентов вызвали обшарпанные стены палаты, бегающие по стенам тараканы и — вероятно — пищащие мыши.

«Перепугавшись такого внешнего убранства, моя невестка поинтересовалась у меня — разве тараканы могут пищать? Я сказала, что не могут, и это пищат мыши! В палате же ламинат постелен для отвода глаз. На полу — огромные щели, в них, вероятно, и живут грызуны. Разве так должно выглядеть инфекционное отделение, где по логике все должно быть стерильным?» — недоумевает горожанка.

Собеседница рассказывает, что пациенты интересовались у медиков, как быть с живностью, ползающей по стенам палаты.

«Говорят, что тараканов и мышей периодически травят. Но очевидно же, что это не решает ситуацию с общим состоянием палат», — говорит Залченко.

И дети, и взрослые

Собеседница делится мнением, что в кабинете главного врача вряд ли могут быть такие же обшарпанные стены, как в палатах.

«А для наших детей пойдет и так? А если ребенок ночью таракана проглотит, ими же в палате все кишит — ничего страшного?» — возмущается пациентка больницы.

Также местные жители недоумевают от того, что годовалых детей в инфекционном отделении лечат вместе со взрослыми.

«То есть у нас в палате лежал годовалый ребенок, а в коридоре — кашлял дедушка, который не мог продышаться. Это считается нормально в XXI веке?» — недоумевает Алла.

«А для наших детей пойдет и так? А если ребенок ночью таракана проглотит, ими же в палате все кишит — ничего страшного?» — возмущается пациентка больницы.
Видео: Читатели / rostovgazeta.ru

Реакция на освещение проблемы

Однако больше всего жительницу Каменска-Шахтинского возмутила реакция на освещение этой проблемы.

«В местной газете опубликовали поздравление главврача, а снизу можно было оставить комментарии. Я написала комментарии по поводу состояния инфекционного отделения. Это было вечером. А утром на следующий день обнаружила, что мои комментарии удалили. Более того, мне перекрыли возможность оставить там свое мнение. Интересно, почему? Наверное, это делают те, кто заинтересован, чтобы в наших больницах ничего не менялось в лучшую сторону?» — делится мнением собеседница.

Разъяснить ситуацию в ЦГБ Каменска-Шахтинского на момент публикации статьи корреспонденту RostovGazeta не удалось. В приемной главного врача сообщили, что вопросы про обшарпанные стены, тараканов и мышей следует задавать начмеду.

«Но это уже завтра. Сегодня его не будет — он в Ростове. Перезвоните завтра, и вам все объяснят», — подчеркнули в приемной главврача. Информация уточняется.

Разъяснить ситуацию в ЦГБ Каменска-Шахтинского на момент публикации статьи корреспонденту RostovGazeta не удалось.Разъяснить ситуацию в ЦГБ Каменска-Шахтинского на момент публикации статьи корреспонденту RostovGazeta не удалось.
Разъяснить ситуацию в ЦГБ Каменска-Шахтинского на момент публикации статьи корреспонденту RostovGazeta не удалось.
Фото: Яндекс.Карты

Ранее RostovGazeta сообщала о проблемах в районной больнице поселка Глубокий в Каменском районе. Там сотрудники жаловались на текучку кадров и неумение главврача общаться с медиками без крика. И хотя с тех пор прошло уже больше года, по словам бывших сотрудников, ситуация в больнице не улучшается.

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