«Разруха, мыши и тараканы»: чем недовольны пациенты больницы в Ростовской области

«Перепугавшись такого внешнего убранства, моя невестка поинтересовалась у меня — разве тараканы могут пищать? Я сказала, что не могут, и это пищат мыши! В палате же ламинат постелен для отвода глаз. На полу — огромные щели, в них, вероятно, и живут грызуны. Разве так должно выглядеть инфекционное отделение, где по логике все должно быть стерильным?» — недоумевает горожанка.