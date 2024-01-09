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Published Сегодня, 08:54

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Риэлтор предупредила о резком росте цен на жилье в Ростовской области с 11 января

Риелтор сообщила о резком росте цен на жилье в Ростовской области с 11 января

9 января 2024, 08:54
Фото: dcstudio/freepik.com
Риэлтор предупредила о резком росте цен на жилье в Ростовской области с 11 января
Льготные кредиты на приобретение жилья в Ростовской области будут выдавать только у определенных застройщиков, участвующих в программе субсидирования, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

По словам эксперта, рынок недвижимости в Ростовской области нестабилен. Высокая процентная ставка может привести к падению спроса на вторичное жилье. Чтобы этого не произошло, началось регулирование ставок банка.

«Большинство людей оформляют квартиры в ипотеку. Сейчас все перевели внимание на рынок новостроек из-за льготного кредитования под 6-8%», — отмечает Елена Загоренко.

Собеседница разъясняет, что с 11 января 2024 года меняются условия льготного кредитования на покупку квартир. Вероятно, при льготном кредитовании застройщикам самостоятельно придется выплачивать разницу банку.

«Соответственно, эту разницу застройщики начнут вкладывать в стоимость квартир», — полагает риелтор.

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Спикер подчеркивает, что остается вариант приобретения квартиры по стандартной ставке банка — от 16% до 18%.Спикер подчеркивает, что остается вариант приобретения квартиры по стандартной ставке банка — от 16% до 18%.
Спикер подчеркивает, что остается вариант приобретения квартиры по стандартной ставке банка — от 16% до 18%.
Фото: 1MI

Спикер подчеркивает, что остается вариант приобретения квартиры по стандартной ставке банка — от 16% до 18%.

К тому же, по словам эксперта, раньше в ипотеку можно было приобрести много квартир. Этим успешно пользовались инвесторы. Теперь правила оформления стали жестче. В частности, оформить льготную ипотеку можно лишь на одну квартиру.

«Таким образом цены на жилье вырастут. В цифрах сказать сложно, но предполагаю, что у застройщиков, участвующих в программе субсидирования, стоимость жилья поднимется в среднем, на 8 тысяч рублей за один квадратный метр», — резюмирует собеседница.

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