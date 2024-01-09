Риелтор сообщила о резком росте цен на жилье в Ростовской области с 11 января

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
По словам эксперта, рынок недвижимости в Ростовской области нестабилен. Высокая процентная ставка может привести к падению спроса на вторичное жилье. Чтобы этого не произошло, началось регулирование ставок банка.
«Большинство людей оформляют квартиры в ипотеку. Сейчас все перевели внимание на рынок новостроек из-за льготного кредитования под 6-8%», — отмечает Елена Загоренко.
Собеседница разъясняет, что с 11 января 2024 года меняются условия льготного кредитования на покупку квартир. Вероятно, при льготном кредитовании застройщикам самостоятельно придется выплачивать разницу банку.
«Соответственно, эту разницу застройщики начнут вкладывать в стоимость квартир», — полагает риелтор.
Спикер подчеркивает, что остается вариант приобретения квартиры по стандартной ставке банка — от 16% до 18%.
К тому же, по словам эксперта, раньше в ипотеку можно было приобрести много квартир. Этим успешно пользовались инвесторы. Теперь правила оформления стали жестче. В частности, оформить льготную ипотеку можно лишь на одну квартиру.
«Таким образом цены на жилье вырастут. В цифрах сказать сложно, но предполагаю, что у застройщиков, участвующих в программе субсидирования, стоимость жилья поднимется в среднем, на 8 тысяч рублей за один квадратный метр», — резюмирует собеседница.
Ранее RostovGazeta выясняла, как повышение ключевой ставки изменило жизнь ростовчан.