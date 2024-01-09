Роспотребнадзор обнаружил в Ростовской области Coca-Cola с опасным сюрпризом

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Администрация Верхнедонского района Ростовской области со ссылкой на донской Роспотребнадзор сообщила, что в регионе обнаружили в продаже Coca-Cola Classic, произведенную в Республике Казахстан.
Сам напиток не соответствовал техническим регламентам Таможенного союза, а именно содержал в своем составе скрытые подсластители, в частности аспартам (Е951), ацесульфам калия (Е950), сахарин (Е954), цикламовую кислоту и её соли цикламаты натрия и кальция (Е952), а также консерванты.
Особую опасность для потребителя представляет аспартам, способный спровоцировать аллергию, кроме того, его употребление запрещено при отдельных заболеваниях.
Донским компаниям напомнили, что подобную продукцию, произведенную ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» (г. Алматы, Республика Казахстан), необходимо исключить из оборота, чтобы не создавать риски для здоровья и жизни дончан.
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