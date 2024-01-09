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Published Сегодня, 15:27

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Updated Сегодня, 15:29

Роспотребнадзор обнаружил Coca-Cola с опасным составом в Ростовской области

Роспотребнадзор обнаружил в Ростовской области Coca-Cola с опасным сюрпризом

9 января 2024, 15:27
Фото: Pxhere
Роспотребнадзор обнаружил Coca-Cola с опасным составом в Ростовской области
В Ростовской области обнаружили некачественную Coca-Cola из Казахстана со скрытыми подсластителями, об этом сообщили представители Роспотребнадзора региона.
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Санкции

Администрация Верхнедонского района Ростовской области со ссылкой на донской Роспотребнадзор сообщила, что в регионе обнаружили в продаже Coca-Cola Classic, произведенную в Республике Казахстан.

Сам напиток не соответствовал техническим регламентам Таможенного союза, а именно содержал в своем составе скрытые подсластители, в частности аспартам (Е951), ацесульфам калия (Е950), сахарин (Е954), цикламовую кислоту и её соли цикламаты натрия и кальция (Е952), а также консерванты.

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Особую опасность для потребителя представляет аспартам, способный спровоцировать аллергию, кроме того, его употребление запрещено при отдельных заболеваниях.

Донским компаниям напомнили, что подобную продукцию, произведенную ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» (г. Алматы, Республика Казахстан), необходимо исключить из оборота, чтобы не создавать риски для здоровья и жизни дончан.

Ранее эколог рассказал об опасности новогодних салатов.

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