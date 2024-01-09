Роспотребнадзор обнаружил в Ростовской области Coca-Cola с опасным сюрпризом

Сам напиток не соответствовал техническим регламентам Таможенного союза, а именно содержал в своем составе скрытые подсластители, в частности аспартам (Е951), ацесульфам калия (Е950), сахарин (Е954), цикламовую кислоту и её соли цикламаты натрия и кальция (Е952), а также консерванты.