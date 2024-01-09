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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Ростовчане носятся по улицам на лыжах и сметают с полок магазинов куриные яйца

Ростовчане носятся по улицам на лыжах и сметают с полок магазинов куриные яйца

9 января 2024, 15:33
Фото: Pxhere
Ростовчане носятся по улицам на лыжах и сметают с полок магазинов куриные яйца
В Ростовской области заметили «фантомные» куриные яйца на полках магазинов, пока ростовчане пробираются по заснеженным улицам на лыжах и готовятся к реконструкции подземных переходов в центре города.

Культурное наследие Ростова

На днях стало известно, что Госэкспертиза одобрила проект реставрации подземного перехода, расположенного в центре Ростова-на-Дону. Подземный переход находится на пересечении проспекта Буденновского с улицей Московской, его ценность заключается в уникальных мозаичных панно, являющихся памятником культурного наследия региона.

Теперь в переходе с разрешения экспертной организации проведут ремонт и реставрацию панно, чтобы сохранить одну из наиболее известных достопримечательностей Ростова. Сроки проведения работ пока остаются неизвестны.

Уступите парню лыжню!

В Ростове из-за неблагоприятных погодных условий и снегопадов местные жители стали осваивать зимние виды спорта. На улицах города заметили ростовчанина, который деловито передвигался по сугробам на лыжах.

На лыжах по тротуарам: ростовчанин нашел способ передвигаться сугробам в городе
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«Ростовский народ находчив, однако, коньки, лыжи», — заметили комментаторы, вспомнив, как во время недавнего гололеда спортивные ростовчане использовали для передвижения по улицам коньки.

«Выпало не так уж и много, прям уж лыжи сразу…», — добавили дончане, сообщив, что возможно любитель лыжной ходьбы просто воспользовался погодными условиями, чтобы заняться своим хобби.

«Ростовский народ находчив, однако, коньки, лыжи», — заметили комментаторы, вспомнив, как во время недавнего гололеда спортивные ростовчане использовали для передвижения по улицам коньки.«Ростовский народ находчив, однако, коньки, лыжи», — заметили комментаторы, вспомнив, как во время недавнего гололеда спортивные ростовчане использовали для передвижения по улицам коньки.
«Ростовский народ находчив, однако, коньки, лыжи», — заметили комментаторы, вспомнив, как во время недавнего гололеда спортивные ростовчане использовали для передвижения по улицам коньки.
Фото: ТГ Ростов Главный

Яичная лихорадка

Напомним, уже больше месяца в Ростовской области жители страдают от резкого роста цен на яйца. Проблему с социально значимым товаром обещали решить после Нового года посредством экспорта яиц из Турции, однако, по словам дончан, вместо яиц в магазинах нашли только их ценники.

По словам портала Ro.Today, в одном из продовольственных магазинов появились ценники на яйца стоимость 82 рубля за десяток, однако самого товара на полках замечено не было. Вероятной причиной этого называют взрывной спрос на дешевый источник белка животного происхождения, а также востребованность у дончан товара после новогодних праздников.

«Но удалось приобрести пачку отборных за 102 рубля в одном их сетевых магазинов. Подешевевшая продукция прибыла в регион из Белгородской области», — сообщили СМИ.

В настоящий момент цены на яйца в Ростовской области заметно снизились, корреспондент RostovGazeta зафиксировала снижение стоимости до 109 рублей за куриные яйца в одном из сетевых магазинов.

Цены на яйца в магазине "Магнит" 08.01Цены на яйца в магазине "Магнит" 08.01
Цены на яйца в магазине «Магнит» 08.01Цены на яйца в магазине «Магнит» 08.01
Цены на яйца в магазине "Магнит" 08.01
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
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