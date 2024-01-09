Ростовчане носятся по улицам на лыжах и сметают с полок магазинов куриные яйца

По словам портала Ro.Today, в одном из продовольственных магазинов появились ценники на яйца стоимость 82 рубля за десяток, однако самого товара на полках замечено не было. Вероятной причиной этого называют взрывной спрос на дешевый источник белка животного происхождения, а также востребованность у дончан товара после новогодних праздников.