Ростовский депутат Бородай показал, как отдыхают бойцы СВО между боями

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Парламентарий рассказал, что съемка велась в январе 2024 года на Бахмутском направлении. В ролике видно спящих бойцов на самодельных кроватях, а также стол с рациями и проводами.
Кроме того, можно увидеть в целом помещение, где отдыхали участники СВО. Автор ролика происходящее никак не комментирует.
Добавим, что Бородай довольно часто высказывается о событиях спецоперации и транслирует свою точку зрения о происходящем. Так, парламентарий заявил о невозможности новогоднего перемирия с ВСУ. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что Ростовская область передала в зону СВО грузы на 1,3 миллиарда рублей.