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Published Сегодня, 10:52

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Ростовский депутат Бородай показал, как отдыхают бойцы СВО

Ростовский депутат Бородай показал, как отдыхают бойцы СВО между боями

9 января 2024, 10:52
Фото: t.me/borodaioficial
Ростовский депутат Бородай показал, как отдыхают бойцы СВО
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай показал быт бойцов, которые находятся в зоне спецоперации, видео он опубликовал в Telegram.
Сюжет
СВО

Парламентарий рассказал, что съемка велась в январе 2024 года на Бахмутском направлении. В ролике видно спящих бойцов на самодельных кроватях, а также стол с рациями и проводами.

Кроме того, можно увидеть в целом помещение, где отдыхали участники СВО. Автор ролика происходящее никак не комментирует.

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Парламентарий рассказал, что съемка велась в январе 2024 года на Бахмутском направлении.
Видео: t.me/borodaioficial

Добавим, что Бородай довольно часто высказывается о событиях спецоперации и транслирует свою точку зрения о происходящем. Так, парламентарий заявил о невозможности новогоднего перемирия с ВСУ. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что Ростовская область передала в зону СВО грузы на 1,3 миллиарда рублей.

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