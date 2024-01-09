Сильные морозы до -23 градусов ударят по Ростовской области 10 января

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Синоптики предупредили, что в ночь на среду, 10 января, в Ростовской области ударят сильные морозы. Хотя осадков и снегопадов ночью можно не ожидать, днем в регионе ожидается умеренный снег с гололедом, утром синоптики прогнозируют туман с метелью.
Ростовский гидрометцентр предупредил, что 10 января ночью температура воздуха на севере опуститься до -23 градусов, в остальных районах ожидаются 18-градусные морозы. Днем воздух прогреется до -5-10 градусов, однако пребывание на улице останется некомфортным из-за сильного ветра скоростью до 14 метров в секунду.
Следующие три дня дончанам следует ожидать сильный ветер и гололедицу на дорогах вместе с морозами до -18 градусов.
Ранее метеоролог рассказал, когда ожидать сильные морозы на юге России.