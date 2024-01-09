Сильные морозы до -23 градусов ударят по Ростовской области 10 января

Синоптики предупредили, что в ночь на среду, 10 января, в Ростовской области ударят сильные морозы. Хотя осадков и снегопадов ночью можно не ожидать, днем в регионе ожидается умеренный снег с гололедом, утром синоптики прогнозируют туман с метелью.