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Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Сильные морозы до -23 градусов ударят по Ростовской области 10 января

Сильные морозы до -23 градусов ударят по Ростовской области 10 января

9 января 2024, 17:14
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Сильные морозы до -23 градусов ударят по Ростовской области 10 января
В Ростовской области ночью температура воздуха снизится до -23 градусов, об этом сообщили сотрудники Ростовского гидрометцентра.

Синоптики предупредили, что в ночь на среду, 10 января, в Ростовской области ударят сильные морозы. Хотя осадков и снегопадов ночью можно не ожидать, днем в регионе ожидается умеренный снег с гололедом, утром синоптики прогнозируют туман с метелью.

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Ростовский гидрометцентр предупредил, что 10 января ночью температура воздуха на севере опуститься до -23 градусов, в остальных районах ожидаются 18-градусные морозы. Днем воздух прогреется до -5-10 градусов, однако пребывание на улице останется некомфортным из-за сильного ветра скоростью до 14 метров в секунду.

Следующие три дня дончанам следует ожидать сильный ветер и гололедицу на дорогах вместе с морозами до -18 градусов.

Ранее метеоролог рассказал, когда ожидать сильные морозы на юге России.

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