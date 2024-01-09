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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Спасатель объяснил причину ежегодных заторов из-за непогоды на трассе М-4 «Дон»

Спасатель назвал главную причину заторов из-за снега на трассе М-4 «Дон»

9 января 2024, 14:25
Фото: t.me/trassam4don
Спасатель объяснил причину ежегодных заторов из-за непогоды на трассе М-4 «Дон»
Многие водители выезжают на трассу не подготовленными к резкой смене погодных условий, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

Ранее RostovGazeta писала о том, что на трассе М-4 «Дон» 8 января возник многокилометровый затор из-за непогоды. Часть трассы была перекрыта, спасатели организовали пункты обогрева.

По мнению эксперта, пробки из-за снегопадов на трассе М-4 «Дон» возникают по вине недобросовестных водителей.

«Кто-то не меняет резину, не проводит техосмотр. С большегрузами это вообще отдельная история — иногда у них такой перевес, что они в горку с трудом заезжают даже на хорошей дороге. Вот они и заставляют всех остальных собираться в хвосты», — замечает спасатель.

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Фото: t.me/dpchsro

Артем Белков добавляет, что на некоторых участках трассы движение может останавливаться из-за снежных заносов или плохой видимости.

«Это нормально, дорожные службы не могут предсказать погоду и телепортироваться на участок, чтобы тут же устранить занос. Но подготовленный автомобиль способен справиться с этим, если снегопад идет пару часов, а не сутки» — говорит спасатель.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростовская область#Транспорт#Снегопад#Происшествия#Метель на М-4 «Дон» 8 января
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