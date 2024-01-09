Спасатель назвал главную причину заторов из-за снега на трассе М-4 «Дон»

«Кто-то не меняет резину, не проводит техосмотр. С большегрузами это вообще отдельная история — иногда у них такой перевес, что они в горку с трудом заезжают даже на хорошей дороге. Вот они и заставляют всех остальных собираться в хвосты», — замечает спасатель.