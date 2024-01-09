Спасатель назвал главную причину заторов из-за снега на трассе М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Ранее RostovGazeta писала о том, что на трассе М-4 «Дон» 8 января возник многокилометровый затор из-за непогоды. Часть трассы была перекрыта, спасатели организовали пункты обогрева.
По мнению эксперта, пробки из-за снегопадов на трассе М-4 «Дон» возникают по вине недобросовестных водителей.
«Кто-то не меняет резину, не проводит техосмотр. С большегрузами это вообще отдельная история — иногда у них такой перевес, что они в горку с трудом заезжают даже на хорошей дороге. Вот они и заставляют всех остальных собираться в хвосты», — замечает спасатель.
Артем Белков добавляет, что на некоторых участках трассы движение может останавливаться из-за снежных заносов или плохой видимости.
«Это нормально, дорожные службы не могут предсказать погоду и телепортироваться на участок, чтобы тут же устранить занос. Но подготовленный автомобиль способен справиться с этим, если снегопад идет пару часов, а не сутки» — говорит спасатель.