Стала известна причина смерти журналиста Рыбина в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Источник рассказал изданию, что тело обнаружили рядом с автостоянкой. Она расположена на трассе в Красносулинском районе.
«При мужчине обнаружили его личные вещи. Это говорит о том, что смерть не имеет криминального характера», — пишет издание.
Оно уточнило, что причиной смерти стала кардиомиопатия. Это стало известно после вскрытия.
Добавим, что официальных комментариев об этом не появлялось, информация выясняется.
Ранее запертый в квартире в Волгодонске мужчина погиб, пытаясь спуститься на простыне. Материал на эту тему читайте по ссылке.