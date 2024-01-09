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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Стала известна причина смерти журналиста Рыбина в Ростовской области

Стала известна причина смерти журналиста Рыбина в Ростовской области

9 января 2024, 05:32
Фото: 1MI
Журналист Александр Рыбин, тело которого нашли в Ростовской области, мог скончаться из-за проблем с сердцем, сообщает РИА «Новости».

Источник рассказал изданию, что тело обнаружили рядом с автостоянкой. Она расположена на трассе в Красносулинском районе.

«При мужчине обнаружили его личные вещи. Это говорит о том, что смерть не имеет криминального характера», — пишет издание.

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Оно уточнило, что причиной смерти стала кардиомиопатия. Это стало известно после вскрытия.

Добавим, что официальных комментариев об этом не появлялось, информация выясняется.

Ранее запертый в квартире в Волгодонске мужчина погиб, пытаясь спуститься на простыне. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Красносулинский район#Правоохранительные органы#Кардиомиопатия#Журналист
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