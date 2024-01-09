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Published Сегодня, 15:40

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Updated Сегодня, 15:42

В Аксае простились со знаменитым фотографом Василием Бондарь

В Аксае простились со знаменитым фотографом Василием Бондарь

9 января 2024, 15:40
Фото: Автор: Сергей Голец / администрация Аксайского района
В Аксае простились со знаменитым фотографом Василием Бондарь
В Ростовской области ушел из жизни известный фотограф и фотокорреспондент Василий Бондарь, об этом сообщили в пресс-службе администрации Аксайского района.

В понедельник, 8 января, стало известно, что в Аксае скончался знаменитый фотограф Василий Бондарь. Долгие годы мужчина совмещал свою занятость с работой фотокорреспондента газеты «Победа», а также запечатлял на пленке значимые события Аксайского района и публичные мероприятия.

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Администрация Аксайского района выразила соболезнования родным и близким мужчины, к ним присоединились и земляки Василия Степановича, которые запомнили его как доброго человека и талантливого фотохудожника, сохранившего на снимках важные вехи их жизней.

«Очень жаль, хороший был фотограф и человек», «Уходит история… Соболезнование родным», «Благодаря Василию Степановичу, осталось много работ в которых запечатлена история нашего района и города», — прокомментировали дончане.

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