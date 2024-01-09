В Аксае простились со знаменитым фотографом Василием Бондарь

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В понедельник, 8 января, стало известно, что в Аксае скончался знаменитый фотограф Василий Бондарь. Долгие годы мужчина совмещал свою занятость с работой фотокорреспондента газеты «Победа», а также запечатлял на пленке значимые события Аксайского района и публичные мероприятия.
Администрация Аксайского района выразила соболезнования родным и близким мужчины, к ним присоединились и земляки Василия Степановича, которые запомнили его как доброго человека и талантливого фотохудожника, сохранившего на снимках важные вехи их жизней.
«Очень жаль, хороший был фотограф и человек», «Уходит история… Соболезнование родным», «Благодаря Василию Степановичу, осталось много работ в которых запечатлена история нашего района и города», — прокомментировали дончане.
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