В магазинах в Ростовской области нашли дешевые «фантомные» яйца вместо турецких

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Напомним, что в прошлом году яйца резко подорожали и теперь десяток обходится по цене более 100 рублей. Для решения проблемы решили завозить продукцию из других стран.
Теперь ростовчане ждут, когда стоимость упадет и можно будет покупать яйца по нормальным ценам. По информации Ro.today, в одном из магазинов они появились по 82 рубля за десяток, что отражено на ценнике. Однако на полке самих яиц не оказалось, видимо, все раскупили.
«Но удалось приобрести пачку отборных за 102 рубля в одном их сетевых магазинов. Подешевевшая продукция прибыла в регион из Белгородской области», — говорится в публикации.
Напомним, что Ростовская область вошла топ-10 регионов страны по росту цен на яйца. Материал на эту тему читайте по ссылке.