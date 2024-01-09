В магазинах в Ростовской области нашли дешевые «фантомные» яйца вместо турецких

Теперь ростовчане ждут, когда стоимость упадет и можно будет покупать яйца по нормальным ценам. По информации Ro.today, в одном из магазинов они появились по 82 рубля за десяток, что отражено на ценнике. Однако на полке самих яиц не оказалось, видимо, все раскупили.