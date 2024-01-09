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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

В магазинах в Ростовской области нашли «фантомные» яйца вместо турецких

В магазинах в Ростовской области нашли дешевые «фантомные» яйца вместо турецких

9 января 2024, 11:29
Фото: rostovgazeta.ru
В магазинах в Ростовской области нашли «фантомные» яйца вместо турецких
В Ростовской области вместо дешевых яиц из Турции в магазинах нашли только ценники на них, сообщили покупатели.

Напомним, что в прошлом году яйца резко подорожали и теперь десяток обходится по цене более 100 рублей. Для решения проблемы решили завозить продукцию из других стран.

Теперь ростовчане ждут, когда стоимость упадет и можно будет покупать яйца по нормальным ценам. По информации Ro.today, в одном из магазинов они появились по 82 рубля за десяток, что отражено на ценнике. Однако на полке самих яиц не оказалось, видимо, все раскупили.

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«Но удалось приобрести пачку отборных за 102 рубля в одном их сетевых магазинов. Подешевевшая продукция прибыла в регион из Белгородской области», — говорится в публикации.

Напомним, что Ростовская область вошла топ-10 регионов страны по росту цен на яйца. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Турция#Рост цен#Белгородская область#Магазины#Яйца#Продукция
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