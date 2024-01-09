В небе над Ростовской областью заметили световые столбы 8 января

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил это природное явление изменением агрегатного состояния влаги в воздухе, превратившей воду в кристаллы льда. Эти кристаллы отразили свет, преломив его, что и создало световые столбы в небе над Каменском. Синоптик также заметил, что подобные погодные условия могут стать причиной морозного тумана, снижающего видимость на дорогах, а потому призвал водителей быть осторожными во время движения по трассам зимой.