В небе над Ростовской областью заметили световые столбы 8 января

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Во вторник, 9 января, дончане поделились кадрами необычного и эффектного атмосферного явления, возникшего во время метели 8 января. Подписчики Telegram-канала «Подслушано Каменск-Шахтинский» опубликовали фото с разноцветными световыми столбами, зависшими в воздухе над городом.
«Недавно было северное сияние, а сегодня в такую морозную погоду — световые столбы!» — подписали фото дончане. Другие жители Каменска-Шахтинского заявили, что также стали свидетелями явления, и оно буквально очаровало их своей красотой.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил это природное явление изменением агрегатного состояния влаги в воздухе, превратившей воду в кристаллы льда. Эти кристаллы отразили свет, преломив его, что и создало световые столбы в небе над Каменском. Синоптик также заметил, что подобные погодные условия могут стать причиной морозного тумана, снижающего видимость на дорогах, а потому призвал водителей быть осторожными во время движения по трассам зимой.
Напомним, ранее другой синоптик рассказал, откуда в Ростовской области появилось Северное сияние.