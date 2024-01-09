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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

В небе над Ростовской областью заметили световые столбы 8 января

В небе над Ростовской областью заметили световые столбы 8 января

9 января 2024, 12:47
Фото: Телеграм канал overhear_vkamenske
В небе над Ростовской областью заметили световые столбы 8 января
На севере Ростовской области над Каменском-Шахтинским заметили световые столбы, сообщения об этом появились в местных Telegram-каналах.

Во вторник, 9 января, дончане поделились кадрами необычного и эффектного атмосферного явления, возникшего во время метели 8 января. Подписчики Telegram-канала «Подслушано Каменск-Шахтинский» опубликовали фото с разноцветными световыми столбами, зависшими в воздухе над городом.

«Недавно было северное сияние, а сегодня в такую морозную погоду — световые столбы!» — подписали фото дончане. Другие жители Каменска-Шахтинского заявили, что также стали свидетелями явления, и оно буквально очаровало их своей красотой.

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Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил это природное явление изменением агрегатного состояния влаги в воздухе, превратившей воду в кристаллы льда. Эти кристаллы отразили свет, преломив его, что и создало световые столбы в небе над Каменском. Синоптик также заметил, что подобные погодные условия могут стать причиной морозного тумана, снижающего видимость на дорогах, а потому призвал водителей быть осторожными во время движения по трассам зимой.

Напомним, ранее другой синоптик рассказал, откуда в Ростовской области появилось Северное сияние.

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