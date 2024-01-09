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Updated Сегодня, 13:43

Директору донского кадетского корпуса наказали после нападения на учащегося

В Ростовской области наказали обвиненного в избиении кадета директора школы

9 января 2024, 13:41
Фото: Шахтинский генерала Я. П. Бакланова казачий корпус
Директору донского кадетского корпуса наказали после нападения на учащегося
Власти Ростовской области сообщили о результатах проверки в учебном учреждении «Шахтинский генерала Я. П. Бакланова казачий кадетский корпус», подробностями поделилась пресс-секретарь Вероника Силина.

Напомним, в середине ноября один из учеников кадетского корпуса рассказал, что якобы стал жертвой избиения со стороны директора учебного учреждения и завуча. Это стало причиной начала проверки образовательной организации, а также рабочих встреч персонала школы с родными кадета.

По предварительным данным, мальчик решил снять товарищей на телефон во время урока физкультуры, что вызвало недовольство со стороны представителей администрации школы. Директор якобы оскорбил ребенка, ударил его, а после лишил провинившегося ученика звания и сорвал у него погоны.

Уже в январе пресс-секретарь Вероника Силина сообщила, что в соответствии с приказом департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области рабочая группа собрала объяснительные с участников конфликта, после чего с кадетами и персоналом корпуса провели беседы, также обследовали место инцидента.

Расследование началось после жалоб на избиение кадета директором школы на Дону
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В результате удалось установить, что к нарушению дисциплины привел слабый контроль за выполнением расписания занятий, в результате чего ученик начал проводить видеосъемку во время урока. Организацию профилактической и коррекционной работы в корпусе сочли неэффективной.

«За слабый контроль за исполнением должностными лицами своих служебных обязанностей, связанных с психолого-педагогическим сопровождением несовершеннолетних, директору корпуса Бобыльченко В.А. объявлено дисциплинарное взыскание», — сказано в сообщении, кроме того, привлекли к ответственности и другие должностные лица.

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