В Ростовской области наказали обвиненного в избиении кадета директора школы

Уже в январе пресс-секретарь Вероника Силина сообщила, что в соответствии с приказом департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области рабочая группа собрала объяснительные с участников конфликта, после чего с кадетами и персоналом корпуса провели беседы, также обследовали место инцидента.