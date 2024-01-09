В Ростовской области осудили пьяного самокатчика

Суду удалось установить, что в мае 2023 года в Константиновске Костюка задержали сотрудники ДПС. По предварительной информации, во время задержания мужчина управлял самокатом в нетрезвом состоянии. При этом ранее его уже привлекали к ответственности за отказ пройти проверку на состояние опьянения.