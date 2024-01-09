В Ростовской области осудили пьяного самокатчика

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Во вторник, 9 января, стало известно, что Усть-Донецкий районный суд вынес приговор по делу местного жителя Сергея Костюка. Мужчину признали виновным в пьяном вождении, ранее мужчина также отказался пройти медосвидетельствование.
Суду удалось установить, что в мае 2023 года в Константиновске Костюка задержали сотрудники ДПС. По предварительной информации, во время задержания мужчина управлял самокатом в нетрезвом состоянии. При этом ранее его уже привлекали к ответственности за отказ пройти проверку на состояние опьянения.
В итоге суд вынес решение приговорить Костюка к одному году и четырем месяцам лишения свободы условно, в течение двух лет ему запрещено управлять транспортом, длительность испытательного срока также составляет два года. Приговор пока не обрел законную силу.
Ранее в Ростовской области за четыре праздничных дня поймали больше 100 пьяных водителей.