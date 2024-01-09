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Published Сегодня, 16:30

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В Ростовской области осудили пьяного самокатчика

В Ростовской области осудили пьяного самокатчика

9 января 2024, 16:30
Фото: 1MI
В Ростовской области осудили пьяного самокатчика
В Ростовской области дончанину дали условный срок за пьяную езду на самокате, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

Во вторник, 9 января, стало известно, что Усть-Донецкий районный суд вынес приговор по делу местного жителя Сергея Костюка. Мужчину признали виновным в пьяном вождении, ранее мужчина также отказался пройти медосвидетельствование.

Суду удалось установить, что в мае 2023 года в Константиновске Костюка задержали сотрудники ДПС. По предварительной информации, во время задержания мужчина управлял самокатом в нетрезвом состоянии. При этом ранее его уже привлекали к ответственности за отказ пройти проверку на состояние опьянения.

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В итоге суд вынес решение приговорить Костюка к одному году и четырем месяцам лишения свободы условно, в течение двух лет ему запрещено управлять транспортом, длительность испытательного срока также составляет два года. Приговор пока не обрел законную силу.

Ранее в Ростовской области за четыре праздничных дня поймали больше 100 пьяных водителей.

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