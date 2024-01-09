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В Ростовской области сняли ряд введенных из-за метели ограничений на дорогах

В Ростовской области сняли ряд введенных из-за метели ограничений на дорогах

9 января 2024, 04:49
Фото: 1MI
В Ростовской области отменили ряд ограничений, которые вводили на дорогах из-за метели, сообщили в региональном УГИБДД.

Так, сняли ограничения на дорогах «Морозовск-Цимлянск-Волгодонск» и «Кашары-Первомайское-Милютинская-Морозовск». Кроме того, отменены запреты на дороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск».

Напомним, что в регионе в понедельник днем началась метель, что спровоцировало аварии и пробки. Самая сильная была на трассе М-4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского.

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Водители несколько часов стояли без движения, для них организовали доставку еду и воды. Также открыли пункты обогрева в районе дороги.

А в Зверево организовали пункты временного размещения.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Вода#Зверево#Доставка еды#УГИБДД#Пункты временного размещения#Аварии
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