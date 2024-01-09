В Ростовской области сняли ряд введенных из-за метели ограничений на дорогах

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Так, сняли ограничения на дорогах «Морозовск-Цимлянск-Волгодонск» и «Кашары-Первомайское-Милютинская-Морозовск». Кроме того, отменены запреты на дороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск».
Напомним, что в регионе в понедельник днем началась метель, что спровоцировало аварии и пробки. Самая сильная была на трассе М-4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского.
Водители несколько часов стояли без движения, для них организовали доставку еду и воды. Также открыли пункты обогрева в районе дороги.
А в Зверево организовали пункты временного размещения.