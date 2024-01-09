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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Таганроге открыли Кризисный центр помощи женщинам-жертвам насилия

В Таганроге открыли Кризисный центр помощи женщинам-жертвам насилия

9 января 2024, 13:27
Фото: freepik.com
В Таганроге открыли Кризисный центр помощи женщинам-жертвам насилия
В Таганроге открыли центр помощи женщинам и их детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, об этом сообщили в пресс-службе Минтруда Ростовской области.

Сотрудники ведомства объявили, что со вторника, 9 января, в Таганроге начнет прием Кризисный центр помощи женщинам.

Целью работы центра является оказание помощи дончанкам, которые стали жертвами физического и психического насилия или находятся в трудной жизненной ситуации. Получателями помощи могут стать также беременные женщины, несовершеннолетние, мамы-подростки и их дети. Все эти категории граждан могут получить в центре как психологическую и юридическую, так и другие виды помощи.

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Полную информацию о работе Кризисного центра можно уточнить по прямой ссылке или позвонить на номер 8(863)460-14-66.

Ранее многодетная ростовчанка рассказала, что стала жертвой травли и побоев.

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