В Таганроге открыли Кризисный центр помощи женщинам-жертвам насилия

Целью работы центра является оказание помощи дончанкам, которые стали жертвами физического и психического насилия или находятся в трудной жизненной ситуации. Получателями помощи могут стать также беременные женщины, несовершеннолетние, мамы-подростки и их дети. Все эти категории граждан могут получить в центре как психологическую и юридическую, так и другие виды помощи.