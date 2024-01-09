В Таганроге открыли Кризисный центр помощи женщинам-жертвам насилия

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Сотрудники ведомства объявили, что со вторника, 9 января, в Таганроге начнет прием Кризисный центр помощи женщинам.
Целью работы центра является оказание помощи дончанкам, которые стали жертвами физического и психического насилия или находятся в трудной жизненной ситуации. Получателями помощи могут стать также беременные женщины, несовершеннолетние, мамы-подростки и их дети. Все эти категории граждан могут получить в центре как психологическую и юридическую, так и другие виды помощи.
Полную информацию о работе Кризисного центра можно уточнить по прямой ссылке или позвонить на номер 8(863)460-14-66.
Ранее многодетная ростовчанка рассказала, что стала жертвой травли и побоев.