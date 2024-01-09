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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Власти рассказали, куда ростовчане могут отдать елку после Нового года

Власти рассказали, куда ростовчане могут отдать елку после Нового года

9 января 2024, 16:06
Фото: 1MI
Власти рассказали, куда ростовчане могут отдать елку после Нового года
В Ростове открыли пункты приема хвойных деревьев после Нового года, об этом сообщили в МинЖКХ по Ростовской области.

Во вторник, 9 января, в Ростове приступили к работе пункты приема новогодних деревьев, отслуживших свой срок. Ростовчане получили возможность бесплатно сдать на переработку ели, сосны и пихты, которые нельзя просто так выбрасывать на контейнерные площадки для сбора мусора.

Первым деревья начал принимать пункт на улице Каширской, 8/6. Он будет работать каждый день за исключением понедельника, график работы — с 12.00 до 17.00 мск. Еще около 10 пунктов сбора новогодних деревьев собираются открыть 21 января, все они будут расположены в различных частях города. Адреса и расписание работы объявят позднее.

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Ростовчанам напоминают, что выбрасывать ели и сосны на контейнерные площадки нельзя, поскольку деревья могут повредить спецтехнику и контейнеры, а также конвейеры на сортировке. Поэтому жителям донской столицы рекомендуют привозить ели к пункту сбора, где они могут получить вторую жизнь: стать кормом для животных или превратиться в удобрение, пойти на обустройство вольером или быть использованными для хозяйственных нужд.

Ранее ростовчане пожаловались на свалки елей на улицах города.

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