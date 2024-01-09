Власти рассказали, куда ростовчане могут отдать елку после Нового года

Ростовчанам напоминают, что выбрасывать ели и сосны на контейнерные площадки нельзя, поскольку деревья могут повредить спецтехнику и контейнеры, а также конвейеры на сортировке. Поэтому жителям донской столицы рекомендуют привозить ели к пункту сбора, где они могут получить вторую жизнь: стать кормом для животных или превратиться в удобрение, пойти на обустройство вольером или быть использованными для хозяйственных нужд.