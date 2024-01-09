Власти рассказали, куда ростовчане могут отдать елку после Нового года

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Во вторник, 9 января, в Ростове приступили к работе пункты приема новогодних деревьев, отслуживших свой срок. Ростовчане получили возможность бесплатно сдать на переработку ели, сосны и пихты, которые нельзя просто так выбрасывать на контейнерные площадки для сбора мусора.
Первым деревья начал принимать пункт на улице Каширской, 8/6. Он будет работать каждый день за исключением понедельника, график работы — с 12.00 до 17.00 мск. Еще около 10 пунктов сбора новогодних деревьев собираются открыть 21 января, все они будут расположены в различных частях города. Адреса и расписание работы объявят позднее.
Ростовчанам напоминают, что выбрасывать ели и сосны на контейнерные площадки нельзя, поскольку деревья могут повредить спецтехнику и контейнеры, а также конвейеры на сортировке. Поэтому жителям донской столицы рекомендуют привозить ели к пункту сбора, где они могут получить вторую жизнь: стать кормом для животных или превратиться в удобрение, пойти на обустройство вольером или быть использованными для хозяйственных нужд.
Ранее ростовчане пожаловались на свалки елей на улицах города.