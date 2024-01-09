Водители объяснили, что стало причиной пробок на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Напомним, в конце праздничных выходных на Ростовскую область обрушилась сильная метель, которая стала причиной огромных пробок на М-4 «Дон». Время поездки из Каменска-Шахтинского до Ростова из-за бурана увеличилось до восьми часов вместо двух, а властям пришлось открыть пункты временного размещения замерзающих водителей и их пассажиров.
Уже во вторник, 9 января, Telegram-канал «Это Ростов» опросил водителей и выяснил, что основной причиной пробок на М-4 дончане считают фуры на лысой резине, которые парализуют движение во время гололеда и снежной бури на трассах, а также ДТП, возникающие по вине неосторожных водителей. По мнению дончан, пробки создают и автомобилисты, которые «гонят» по заснеженным и скользким дорогам по 120-140 километров в час.
Третьей по популярности причиной назвали несвоевременную и некачественную уборку трасс от снега и наледи, а также обработку дорог противогололедными реагентами.
«Вчера не успевали чистить, сильная метель была, я с Ростова ехала, снегоуборочные машины встречала, они просто не справлялись», «Скажу спасибо военным, которые на своих КамАЗах пробили колею, и очень многим удалось по ней выйти. Весь легковой транспорт легко поднимался в подъем!», «Большегрузы обязаны двигаться только в крайней правой полосе, давая проезд более быстрому легковому транспорту», — поделились наблюдениями дончане.