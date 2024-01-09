Водители объяснили, что стало причиной пробок на М-4 «Дон» в Ростовской области

Уже во вторник, 9 января, Telegram-канал «Это Ростов» опросил водителей и выяснил, что основной причиной пробок на М-4 дончане считают фуры на лысой резине, которые парализуют движение во время гололеда и снежной бури на трассах, а также ДТП, возникающие по вине неосторожных водителей. По мнению дончан, пробки создают и автомобилисты, которые «гонят» по заснеженным и скользким дорогам по 120-140 километров в час.