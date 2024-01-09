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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Горожане пожаловались на укрытие, которое подготовили в Ростове

«Все сделали ради галочки»: жители Ростова пожаловались на подготовку укрытия

9 января 2024, 14:05
Фото: rostovgazeta.ru
Горожане пожаловались на укрытие, которое подготовили в Ростове
Жители многоэтажного дома возмутились организацией укрытия, которое было подготовлено в Ростове. Об этом ростовчане сообщили корреспонденту RostovGazeta.

Горожане возмущены обеспечением укрытия для жителей многоэтажного дома.

«Явно же бумажные указатели, распечатанные на листках А4 и наклеенные на дом, не переживут осадки. Разве так должны выглядеть таблички? Да и почему ключи от укрытия находятся не у собственников квартир, а в управляющей компании?» — недоумевают жители дома.

"Разве так должны выглядеть информационные таблички?" - возмущаются ростовчане. "Разве так должны выглядеть информационные таблички?" - возмущаются ростовчане.
"Разве так должны выглядеть информационные таблички?" - возмущаются ростовчане.
Фото: rostovgazeta.ru
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Горожане пожаловались на укрытие, которое подготовили в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

Люди рассказывают, что укрытие закрыто на замок. А распечатанное на бумаге объявление свидетельствует о том, что ключ находится в управляющей компании.

«Но у нашей управляющей компании три офиса. Все они расположены в абсолютно разных местах. В какой из них бежать в случае чего? У кого искать ключ? Мы же знаем, как люди в Белгороде столкнулись с похожей проблемой. И у нас сделали ради галочки, лишь бы побыстрее отчитаться», — возмущаются ростовчане.

Ранее RostovGazeta сообщала, что делать во время землетрясения в Ростове.

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