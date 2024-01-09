«Все сделали ради галочки»: жители Ростова пожаловались на подготовку укрытия

«Но у нашей управляющей компании три офиса. Все они расположены в абсолютно разных местах. В какой из них бежать в случае чего? У кого искать ключ? Мы же знаем, как люди в Белгороде столкнулись с похожей проблемой. И у нас сделали ради галочки, лишь бы побыстрее отчитаться», — возмущаются ростовчане.