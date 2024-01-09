«Все сделали ради галочки»: жители Ростова пожаловались на подготовку укрытия

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Горожане возмущены обеспечением укрытия для жителей многоэтажного дома.
«Явно же бумажные указатели, распечатанные на листках А4 и наклеенные на дом, не переживут осадки. Разве так должны выглядеть таблички? Да и почему ключи от укрытия находятся не у собственников квартир, а в управляющей компании?» — недоумевают жители дома.
Люди рассказывают, что укрытие закрыто на замок. А распечатанное на бумаге объявление свидетельствует о том, что ключ находится в управляющей компании.
«Но у нашей управляющей компании три офиса. Все они расположены в абсолютно разных местах. В какой из них бежать в случае чего? У кого искать ключ? Мы же знаем, как люди в Белгороде столкнулись с похожей проблемой. И у нас сделали ради галочки, лишь бы побыстрее отчитаться», — возмущаются ростовчане.
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