rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Взрыв едва не уничтожил пристройку и частный дом в Батайске

Взрыв прогремел в Батайске 9 января

9 января 2024, 15:24
Фото: 1MI
Взрыв едва не уничтожил пристройку и частный дом в Батайске
В Батайске на территории СНТ «Ягодка» вспыхнул частный дом, также загорелась пристройка, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Во вторник, 9 января, в 15.27 мск поступило сообщение о пожаре в СНТ «Ягодка», расположенного в пригороде Батайска. Огонь охватил частный дом и пристройку на улице Кедровой, 51. В общей сложности пожар распространился на 70 квадратных метров, его локализовали через 15 минут силами 10 пожарных с двумя единицами спецтехники.

«Причина пожара устанавливается», — сказано в сообщении.

Видео с места происшествия
Видео: Видео: Telegram-канал «Батайск Город» / 1MI

Telegram-канал «Батайск Город» со ссылкой на подписчиков заявил, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона. Владелице домовладения, по данным авторов, удалось спастись — она была на улице во время ЧП.

Официально информация не подтвердилась, данные уточняются.

Стала известна причина пожара в здании цирка в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Ранее два дончанина погибли из-за несоблюдения правил пожарной безопасности во время курения.

Читайте также:
Пять пожарных частей открыли в Ростовской области в 2023 годуДвое детей и трое взрослых пострадали на пожаре в РостовеВ Ростове пожар унес жизнь пенсионера-курильщика
#Общество#Город#Видео#Ростовская область#Надежда Пустяк#Пожар#Батайск#Взрыв#МЧС#Авария#Несчастный случай#Дом#18+#МЧС России по Ростовской области#Пострадавшие#Газовый баллон#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчане носятся по улицам на лыжах и сметают с полок магазинов куриные яйца
Сегодня, 15:33
«Разруха, мыши и тараканы»: чем недовольны пациенты больницы в Ростовской области
Сегодня, 15:30
«Все сделали ради галочки»: жители Ростова пожаловались на подготовку укрытия
Сегодня, 14:05
Спасатель назвал главную причину заторов из-за снега на трассе М-4 «Дон»
Сегодня, 14:25
Здание молодежного театра ТЮЗа: архитектурная «жемчужина» ростовской Нахичевани
Сегодня, 13:07