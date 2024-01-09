Взрыв прогремел в Батайске 9 января

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Во вторник, 9 января, в 15.27 мск поступило сообщение о пожаре в СНТ «Ягодка», расположенного в пригороде Батайска. Огонь охватил частный дом и пристройку на улице Кедровой, 51. В общей сложности пожар распространился на 70 квадратных метров, его локализовали через 15 минут силами 10 пожарных с двумя единицами спецтехники.
«Причина пожара устанавливается», — сказано в сообщении.
Telegram-канал «Батайск Город» со ссылкой на подписчиков заявил, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона. Владелице домовладения, по данным авторов, удалось спастись — она была на улице во время ЧП.
Официально информация не подтвердилась, данные уточняются.