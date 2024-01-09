rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

За 2023 год Росздравнадзор заблокировал 1500 сайтов, незаконно продающих лекарства

За 2023 год Росздравнадзор заблокировал 1500 сайтов, незаконно продающих лекарства

9 января 2024, 11:28
Фото: pxhere.com
За 2023 год Росздравнадзор заблокировал 1500 сайтов, незаконно продающих лекарства

В Ростовской области заблокировали сотни сайтов, незаконно торгующих виагрой

В Ростовской области в 2023 году заблокировали работу более 1,5 тысячи сайтов, занимавшихся незаконной продажей лекарственных препаратов, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росздравнадзора.

Во вторник, 9 января, в Росздравнадзоре по Ростовской области объявили, что власти заблокировали 1555 порталов по нелегальной торговле медицинскими препаратами. Как правило, речь шла о незаконной продаже лекарственных препаратов, повышающих потенцию, а также помогающих лечить онкологические заболевания, гепатит и диабет.

В аптеках Ростовской области резко подорожал аспирин
Узнать подробнее

При этом с приближением Нового года среди дончан вырос спрос на препараты для потенции — Виагру, Левиатру и Сиалис. 80% заблокированных интернет-ресурсов специализировались на продаже именно этих препаратов, при этом продавцы привлекали новых клиентов с помощью скидок и подарков.

Росздравнадзор напомнил дончанам, что покупать лекарства следует исключительно в аптеках и на их официальных порталах. Сайты аптек и разрешения на торговлю можно проверить на сайте Росздравнадзора.

Ранее из аптек Ростова пропали тесты на коронавирус.

Читайте также:
В аптеках Ростова закончились тесты на коронавирусПо QR-коду и паспорту: как ужесточают продажу лекарств в аптеках РостоваДонскую аптеку оштрафовали за продажу лекарств по подозрительным рецептам
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Лекарства#Последние новости Ростова на сегодня#Подарки#Росздравнадзор#Скидки#Гепатит#Аптеки#Блокировка#Медицинские препараты#Онкологические заболевания#Происшествия
Подпишитесь
Дорога не чищена: водители сообщили о новом заторе на М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Риелтор сообщила о резком росте цен на жилье в Ростовской области с 11 января
Сегодня, 08:54
На главу района в Ростовской области завели второе уголовное дело из-за взятки
Сегодня, 08:48
Два человека погибли в Ростовской области из-за курения
Сегодня, 08:20
Коктейли, зайка и автовокзал: за что судился бизнес Ростовской области в декабре
Сегодня, 08:19
На лыжах по тротуарам: ростовчанин нашел способ передвигаться сугробам в городе
Сегодня, 07:50