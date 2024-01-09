За 2023 год Росздравнадзор заблокировал 1500 сайтов, незаконно продающих лекарства

При этом с приближением Нового года среди дончан вырос спрос на препараты для потенции — Виагру, Левиатру и Сиалис. 80% заблокированных интернет-ресурсов специализировались на продаже именно этих препаратов, при этом продавцы привлекали новых клиентов с помощью скидок и подарков.