За 2023 год Росздравнадзор заблокировал 1500 сайтов, незаконно продающих лекарства

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Во вторник, 9 января, в Росздравнадзоре по Ростовской области объявили, что власти заблокировали 1555 порталов по нелегальной торговле медицинскими препаратами. Как правило, речь шла о незаконной продаже лекарственных препаратов, повышающих потенцию, а также помогающих лечить онкологические заболевания, гепатит и диабет.
При этом с приближением Нового года среди дончан вырос спрос на препараты для потенции — Виагру, Левиатру и Сиалис. 80% заблокированных интернет-ресурсов специализировались на продаже именно этих препаратов, при этом продавцы привлекали новых клиентов с помощью скидок и подарков.
Росздравнадзор напомнил дончанам, что покупать лекарства следует исключительно в аптеках и на их официальных порталах. Сайты аптек и разрешения на торговлю можно проверить на сайте Росздравнадзора.
Ранее из аптек Ростова пропали тесты на коронавирус.