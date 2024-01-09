Здание молодежного театра ТЮЗа: архитектурная «жемчужина» ростовской Нахичевани

«Общее собрание членов Общества любителей драматического искусства постановило избрать И. С. Чарыхова, Г. Х. Чалхушьяна, Г. Х. Бахчисарайцева и Д. Е. Ходжаева депутатами к Вам, чтобы просить Вас, как учредителя общества, принять близко к сердцу вопрос о постройке в городе нашем театра. Зная, что Вы всегда сочувственно относились ко всем добрым начинаниям, и уверены, что без вашего участия и содействия театр у нас не осуществится, общество и на этот случай просит Вашего благословения. Председатель Хадамов». (Из книги Георгия Багдыкова и Оксаны Мордовиной «Всему городу голова. Минас Балабанов»)