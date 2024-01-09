Здание молодежного театра ТЮЗа: архитектурная «жемчужина» ростовской Нахичевани

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Георгий Багдыков
Действительно, здание театра необычайно красиво. Но у него еще и не менее интересная история.
Раньше этот театр был Нахичеванским городским. Знаменитый голова Нахичевани Минас Ильич Балабанов считал, что в его городе должно быть все самое лучшее, в том числе и театр, который бы по своей красоте не уступал столичным.
Но идея создать театр в Нахичевани родилась не просто так. Дело в том, что к концу XIX века культурная жизнь в Нахичевани-на-Дону достигла наивысшего расцвета. Нахичеванские светские салоны ничем не отличались от петербургских или московских. В начале ХХ века именно в Нахичевани проводил свои музыкальные вечера Сергей Рахманинов. В конце девятнадцатого века здесь было создано Общество любителей драматического искусства. Его члены ставили своими силами спектакли. Приглашали на гастроли армянские театральные труппы из других городов России и из-за рубежа.
Общество любителей драматического искусства Нахичевани стало инициатором строительства здания городского театра.
Надо сказать, что очень многое для развития драматического искусства в Нахичевани-на-Дону сделали известный общественный деятель Георгий Иванович Чубаров и нахичеванский голова Минас Ильич Балабанов.
Вместе с ростовским краеведом Оксаной Мордовиной в 2020 году я написал книгу «Всему городу голова. Минас Балабанов», в которой подробно рассказывается о жизни и деятельности прославленного нахичеванского головы.
Именно к Минасу Ильичу решили обратиться 30 марта 1894 года от имени Общества любителей драматического искусства Нахичевани:
«Общее собрание членов Общества любителей драматического искусства постановило избрать И. С. Чарыхова, Г. Х. Чалхушьяна, Г. Х. Бахчисарайцева и Д. Е. Ходжаева депутатами к Вам, чтобы просить Вас, как учредителя общества, принять близко к сердцу вопрос о постройке в городе нашем театра. Зная, что Вы всегда сочувственно относились ко всем добрым начинаниям, и уверены, что без вашего участия и содействия театр у нас не осуществится, общество и на этот случай просит Вашего благословения. Председатель Хадамов». (Из книги Георгия Багдыкова и Оксаны Мордовиной «Всему городу голова. Минас Балабанов»)
Интересно, что лестницу в городском театре Нахичевани взялся установить известный итальянский мастер-каменотес Сильвестр Антонович Тонитто.
Но есть еще один замечательный человек, создавший неповторимый облик Нахичевани. Без него не было бы и здания городского театра. Речь о выдающемся нахичеванском архитекторе Н. Н. Дурбахе.
Николай Никитич Дурбах (Никогос МкртичевичДурбахян) за свою блестящую службу на благо города был удостоен орденов Святого Святослава 4-й степени (1904 год) и Святой Анны 3-й степени (1911 год). Думаю, что эти высокие награды Российской империи талантливый архитектор получил в том числе и за строительство городского театра Нахичевани.
Этот театр 16 декабря 1899 года открывали особо торжественно. Здание было освящено по обрядам Армянской апостольской церкви и Русской православной церкви. Городской театр Нахичевани открылся постановкой спектакля по пьесе Льва Николаевича Толстого «Плоды просвещения».
Над интерьером театра Нахичевани-на-Дону работали многие известные ростовские и нахичеванские художники. Но не только. Например, над занавесом и декорациями трудился выдающийся художник из Новочеркасска Иван Иванович Крылов. Как пишет О. Х. Халпахчьян в книге «Архитектура Нахичевани-на-Дону», Крылов создал также портреты на стенах фойе театра − В. Шекспира, Н. Гоголя, А. Островского, Дж. Верди, М. Глинки, П. Чайковского. (О.Х. Халпахчьян. «Архитектура Нахичевани-на-Дону». Ереван. «Айастан». 1988. Стр. 128−129)
Надо сказать, что театр стал центром культурной жизни Нахичевани. Здесь ставили спектакли, проводили благотворительные балы, устраивали общегородские торжества. Приятно отметить, что здание театра до сих пор служит Мельпомене.
После октябрьской революции 1917 года в здании Нахичеванского городского театра располагались следующие труппы: Ново-Нахичеванский театр, Рабочий театр, Театр рабочей молодежи, Театр комедии, Молодежный театр драмы имени Ленинского комсомола, Театр юного зрителя (1964−1996), Академический театр юного зрителя (1997−2000), Ростовский областной академический молодежный театр (с 2001 года).
Сегодня директором этого легендарного театра Ростова является Карина Олеговна Сердюченко, а главным режиссером − Михаил Васильевич Заец.
Молодежный академический театр славится своими спектаклями, как нынешними, так и прошлыми. Хотелось бы вспомнить выдающиеся постановки прошлых лет: «Собаки» (рок-драма), «Гамлет», «Три сестры», «Много шума из ничего».
Конечно, Молодежный академический театр очень любим ростовчанами. Но он славится не только своими спектаклями, а еще и яркими, талантливыми актерами и режиссерами.
Молодежный академический продолжает славные традиции Нахичеванского городского театра. Этот театр также стал центром культурной жизни Нахичевани и Ростова.