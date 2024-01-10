Часть управляющих компаний в Ростове потеряли лицензии на работу

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Управляющие компании «Теплый дом», «Территория комфорта» и «Эльжибор» потеряли лицензию на осуществление своей деятельности в многоквартирных домах. У документа истек срок действия.
Теперь жильцам домов, где действовали эти УК, необходимо выбрать другую управляющую компанию или изменить способ управления жилым помещением.
Ранее жители Ростова пожаловались на подготовку укрытия в жилом доме. Они посетовали, что управляющая компания забрала от него ключи в свой офис, а вместо табличек с указателями повесила на стену обычные бумажные объявления.