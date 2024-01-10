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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Ряд управляющих компаний потеряли лицензии на работу в Ростове

Часть управляющих компаний в Ростове потеряли лицензии на работу

10 января 2024, 13:43
Фото: 1MI
Ряд управляющих компаний потеряли лицензии на работу в Ростове
Лицензия нескольких управляющих компаний в Ростове прекратила свое действие, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Управляющие компании «Теплый дом», «Территория комфорта» и «Эльжибор» потеряли лицензию на осуществление своей деятельности в многоквартирных домах. У документа истек срок действия.

Недобросовестные УК внесут в единый черный список
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Теперь жильцам домов, где действовали эти УК, необходимо выбрать другую управляющую компанию или изменить способ управления жилым помещением.

Ранее жители Ростова пожаловались на подготовку укрытия в жилом доме. Они посетовали, что управляющая компания забрала от него ключи в свой офис, а вместо табличек с указателями повесила на стену обычные бумажные объявления.

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