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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Чиновники в Ростовской области рассказали, как похудеть местным жителям

Чиновники в Ростовской области рассказали, как похудеть местным жителям

10 января 2024, 15:01
Фото: Midjourney
Чиновники в Ростовской области рассказали, как похудеть местным жителям
За новогодние каникулы можно легко набрать до четырех килограммов, рассказали в Минздраве Ростовской области.

Чиновники Минздрава дали советы, как похудеть после изобилия столов в новогодние праздники. Они рекомендовали местным жителям вернуться к привычному рациону и отказаться от поздних ужинов. Также чиновники посоветовали больше гулять и спать.

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Среди других рекомендаций Минздрава — потребление большого количества белка, так как он создает чувство сытости. Также специалисты обратили внимание худеющих на клетчатку, насыщающую организм энергией.

Ранее врач-диетолог Лилия Стародубцева объяснила, почему возвращается лишний вес.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Новый год#Донской Минздрав
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