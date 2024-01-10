Чиновники в Ростовской области рассказали, как похудеть местным жителям

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Чиновники Минздрава дали советы, как похудеть после изобилия столов в новогодние праздники. Они рекомендовали местным жителям вернуться к привычному рациону и отказаться от поздних ужинов. Также чиновники посоветовали больше гулять и спать.
Среди других рекомендаций Минздрава — потребление большого количества белка, так как он создает чувство сытости. Также специалисты обратили внимание худеющих на клетчатку, насыщающую организм энергией.
Ранее врач-диетолог Лилия Стародубцева объяснила, почему возвращается лишний вес.