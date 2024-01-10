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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Что смотрели жители Ростовской области на новогодних каникулах

Что смотрели жители Ростовской области на новогодних каникулах

10 января 2024, 11:11
Фото: KION
Аналитики онлайн-кинотеатра KION цифровой экосистемы МТС определили кинопредпочтения жителей области во время праздничных каникул.

Согласно исследованию, за десять выходных дней, многие из ростовчан провели время за телевизором. Основными сферами интересов стали просмотры не только новогодних программ, которые транслировали федеральные каналы, но и различные фильмы.

Среди отечественных кинолент, самыми популярными за длинные выходные стали драма о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову» (18+) с Павлом Прилучным и Никитой Кологривым в главной роли, остросюжетный детектив «Банда ЗИГ ЗАГ» (18+) с Игорем Петренко и Александром Устюговым, комедийный сериал режиссера Ильи Куликова «Успешный» (18+) о коуче-неудачнике, медицинская мелодрама «Тест на беременность» (16+) со Светланой Ивановой и продолжение популярной комедии «Честный развод. Бенефис» (16+) с Александром Робаком и Агатой Муцениеце. Основная часть фильмов имела возрастные ограничения 18+, но были среди них и другие.

Фото: KION

Лидерами просмотров среди зарубежных фильмов и сериалов у жителей Ростовской области в новогодние каникулы стали: остросюжетная турецкая драма «Черная Любовь» (18+), се мейная комедия с неповторимой атмосферой рождественского чуда «Достать Санту» (12+), китайское фэнтези о силе духа «Боевой континент» (16+), а также турецкие мелодрамы и комедии. В частности фильмы «Ветреный» (16+) и «Постучись в мою дверь» (16+).

Из новогодних телеэфиров жители области отдавали предпочтение «Первому каналу», а так же «Россия-1», «ТНТ», « НТВ» и каналу «Пятница!».

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