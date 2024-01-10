Что смотрели жители Ростовской области на новогодних каникулах

Среди отечественных кинолент, самыми популярными за длинные выходные стали драма о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову» (18+) с Павлом Прилучным и Никитой Кологривым в главной роли, остросюжетный детектив «Банда ЗИГ ЗАГ» (18+) с Игорем Петренко и Александром Устюговым, комедийный сериал режиссера Ильи Куликова «Успешный» (18+) о коуче-неудачнике, медицинская мелодрама «Тест на беременность» (16+) со Светланой Ивановой и продолжение популярной комедии «Честный развод. Бенефис» (16+) с Александром Робаком и Агатой Муцениеце. Основная часть фильмов имела возрастные ограничения 18+, но были среди них и другие.