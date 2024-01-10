Что смотрели жители Ростовской области на новогодних каникулах

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Согласно исследованию, за десять выходных дней, многие из ростовчан провели время за телевизором. Основными сферами интересов стали просмотры не только новогодних программ, которые транслировали федеральные каналы, но и различные фильмы.
Среди отечественных кинолент, самыми популярными за длинные выходные стали драма о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову» (18+) с Павлом Прилучным и Никитой Кологривым в главной роли, остросюжетный детектив «Банда ЗИГ ЗАГ» (18+) с Игорем Петренко и Александром Устюговым, комедийный сериал режиссера Ильи Куликова «Успешный» (18+) о коуче-неудачнике, медицинская мелодрама «Тест на беременность» (16+) со Светланой Ивановой и продолжение популярной комедии «Честный развод. Бенефис» (16+) с Александром Робаком и Агатой Муцениеце. Основная часть фильмов имела возрастные ограничения 18+, но были среди них и другие.
Лидерами просмотров среди зарубежных фильмов и сериалов у жителей Ростовской области в новогодние каникулы стали: остросюжетная турецкая драма «Черная Любовь» (18+), се мейная комедия с неповторимой атмосферой рождественского чуда «Достать Санту» (12+), китайское фэнтези о силе духа «Боевой континент» (16+), а также турецкие мелодрамы и комедии. В частности фильмы «Ветреный» (16+) и «Постучись в мою дверь» (16+).
Из новогодних телеэфиров жители области отдавали предпочтение «Первому каналу», а так же «Россия-1», «ТНТ», « НТВ» и каналу «Пятница!».