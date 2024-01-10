Депутат Госдумы рассказал, будет ли всеобщая мобилизация в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
По его словам, в ближайшем будущем такой перспективы не появится. Он добавил, что мобилизованные пока не смогут вернуться домой.
«Эти люди уже год являются участниками СВО, они стали профессионалами своего дела. И вы предлагаете вместо них набрать других, чтобы длительное время их готовить?», — уточнил депутат.
Он добавил, что именно этого и ждут враги. По его словам, для мобилизованных предусмотрели необходимые социальные блага.
Ранее донской регион передал в зону СВО грузы на 1,3 миллиарда рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.