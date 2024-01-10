rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Депутат Госдумы рассказал, будет ли всеобщая мобилизация в Ростовской области

Депутат Госдумы рассказал, будет ли всеобщая мобилизация в Ростовской области

10 января 2024, 05:10
Фото: 1MI
В России, в том числе Ростовской области, нет необходимости во всеобщей мобилизации, сообщил «Фонтанке» депутат Госдумы Андрей Картаполов.

По его словам, в ближайшем будущем такой перспективы не появится. Он добавил, что мобилизованные пока не смогут вернуться домой.

«Эти люди уже год являются участниками СВО, они стали профессионалами своего дела. И вы предлагаете вместо них набрать других, чтобы длительное время их готовить?», — уточнил депутат.

Путин рассказал, будут ли в Ростовской области проводить мобилизацию
Узнать подробнее

Он добавил, что именно этого и ждут враги. По его словам, для мобилизованных предусмотрели необходимые социальные блага.

Ранее донской регион передал в зону СВО грузы на 1,3 миллиарда рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Путин рассказал, будут ли в Ростовской области проводить мобилизациюПутин зявил, что необходимости в новой мобилизации нетПутин зявил, что необходимости в новой мобилизации нет
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госдума#Мобилизация#Депутат
Подпишитесь
Ростовчане носятся по улицам на лыжах и сметают с полок магазинов куриные яйца
Вчера, 15:33
«Разруха, мыши и тараканы»: чем недовольны пациенты больницы в Ростовской области
Вчера, 15:30
«Все сделали ради галочки»: жители Ростова пожаловались на подготовку укрытия
Вчера, 14:05
Взрыв прогремел в Батайске 9 января
Вчера, 15:24
Спасатель назвал главную причину заторов из-за снега на трассе М-4 «Дон»
Вчера, 14:25
Здание молодежного театра ТЮЗа: архитектурная «жемчужина» ростовской Нахичевани
Вчера, 13:07