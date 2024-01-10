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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Депутатов и сенаторов в Ростовской области пересадят на отечественные машины

Депутатов и сенаторов в Ростовской области пересадят на отечественные машины

10 января 2024, 07:19
Фото: 1MI
Депутатов и сенаторов в Ростовской области пересадят на отечественные машины
В Ростовской области объявили электронный аукцион по выбору подрядчика, который будет оказывать транспортные услуги депутатам и сенаторам, говорится в материалах Госзакупок.

Заказчиком выступает правительство региона, а начальная цена контракта составляет 15,2 миллиона рублей. Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Для депутатов потребуются 13 автомобилей, для сенаторов — 2. Кроме того, будет еще одна дежурная машина.

«На период действия режима временного ограничения полетов в аэропорт Ростова автомобили предоставляются, в том числе, для служебных поездок в аэропорты, расположенные в следующих городах: Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь», — говорится в техническом задании.

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Отмечается, что исполнитель будет за свой счет ремонтировать машины и платить зарплату водителям. Известно, что во всех машинах предусмотрят подушки безопасности и кондиционер.

При этом в выписке из протокола заседания Госдумы говорится, что с 1 января депутаты должны ездить только на отечественных машинах.

Напомним, что в Ростовской области стали меньше угонять машины.

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