Депутатов и сенаторов в Ростовской области пересадят на отечественные машины

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Заказчиком выступает правительство региона, а начальная цена контракта составляет 15,2 миллиона рублей. Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Для депутатов потребуются 13 автомобилей, для сенаторов — 2. Кроме того, будет еще одна дежурная машина.
«На период действия режима временного ограничения полетов в аэропорт Ростова автомобили предоставляются, в том числе, для служебных поездок в аэропорты, расположенные в следующих городах: Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь», — говорится в техническом задании.
Отмечается, что исполнитель будет за свой счет ремонтировать машины и платить зарплату водителям. Известно, что во всех машинах предусмотрят подушки безопасности и кондиционер.
При этом в выписке из протокола заседания Госдумы говорится, что с 1 января депутаты должны ездить только на отечественных машинах.
Напомним, что в Ростовской области стали меньше угонять машины.