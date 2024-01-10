Дорожные ограничения введут в Ростове на Крещение

Из-за этого в эти часы для автомобилистов введут ограничения. Например, проехать нельзя будет по улицам Привокзальной и Амбулаторной на отрезке от Портовой до Деревянко, а также по переулку Деревянко на участке от Портовой до Амбулаторной.