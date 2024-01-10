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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Дорожные ограничения введут в Ростове на Крещение

Дорожные ограничения введут в Ростове на Крещение

10 января 2024, 12:56
Фото: pxhere
Дорожные ограничения введут в Ростове на Крещение
Движение машин ограничат на некоторых улицах Ростова из-за мероприятий в честь Крещения Господня, рассказали в городской управе.

В ночь с 18 на 19 января православные ростовчане будут отмечать Крещение Господня. Мероприятия, приуроченные празднику, начнутся в 21.00 и продлятся до шести утра.

Из-за этого в эти часы для автомобилистов введут ограничения. Например, проехать нельзя будет по улицам Привокзальной и Амбулаторной на отрезке от Портовой до Деревянко, а также по переулку Деревянко на участке от Портовой до Амбулаторной.

Ограничения коснутся и бульвара Комарова от пересечения с Космонавтов до Баграмяна и на самой улице Баграмяна от Южной до Комарова. Также движение ограничат на Комарова рядом с домом №23/2 и на улице Южной на отрезке Алагирской до Баграмяна.

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После того, как праздничные мероприятия завершатся, ограничения снимут.

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