Дорожные ограничения введут в Ростове на Крещение

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В ночь с 18 на 19 января православные ростовчане будут отмечать Крещение Господня. Мероприятия, приуроченные празднику, начнутся в 21.00 и продлятся до шести утра.
Из-за этого в эти часы для автомобилистов введут ограничения. Например, проехать нельзя будет по улицам Привокзальной и Амбулаторной на отрезке от Портовой до Деревянко, а также по переулку Деревянко на участке от Портовой до Амбулаторной.
Ограничения коснутся и бульвара Комарова от пересечения с Космонавтов до Баграмяна и на самой улице Баграмяна от Южной до Комарова. Также движение ограничат на Комарова рядом с домом №23/2 и на улице Южной на отрезке Алагирской до Баграмяна.
После того, как праздничные мероприятия завершатся, ограничения снимут.
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