Почему «мусорная» реформа провалилась на Дону и что теперь делать: мнение эксперта

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Собеседник высказывает мнение, что реализация «мусорной» реформы в Ростовской области не просто не оправдала себя. Она показала, как нельзя работать в сфере обращения с бытовыми отходами.
«Регоператор отвечает только за маленький объем работы на контейнерной площадке. За то, чтобы по графику вывезти мусор. Но ведь и даже этого не делается. Посмотрите, что происходит на Соколова, на Чехова, на улицах Ленинского района в Ростове», — отмечает Сергей Косинов.
Спикер добавляет, что новогодние праздники провел в Родионовке. И хотя обещалось, что мусор будут вывозить по графику, этого не произошло. По словам собеседника, все село по-прежнему завалено мусором, и его до сих пор никто не убрал.
«На протяжении десяти лет, пока я был депутатом, мне все время доказывали, что частные компании эффективнее муниципальных. Но будем откровенны — частник радеет только за свою заработную плату. Причем это касается не только мусора, но и всей системы ЖКХ. Все же заметили, как везде все трещит по швам? Это потому, что все находится в руках частников, которые думают только о своем доходе. И не думают о развитии, об обслуживании и о том, что почти 90% сетей изношены и их надо менять, а не ставить генеральному директору заработную плату с шестизначными цифрами», — делится мнением собеседник.
Активист подчеркивает, что сейчас готовится большая программа по сбору подписей за то, чтобы отозвать лицензии у региональных операторов Ростовской области.
«А потому, что на Дону нет ни одного эффективного регоператора. Построили два подобия мусороперерабатывающих завода, их даже заводами можно назвать лишь с натяжкой. И на этом все закончилось», — разъясняет эксперт.
Спикер уверен, что задачи коммунальных услуг должны решать муниципальные предприятия под жестким контролем глав администраций.
«А сегодня все эти монополисты даже перестали ходить на планерки к главам администраций. Поэтому и не получается навести порядок», — резюмирует руководитель одного из региональных отделений партии.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области накапливаются проблемы с мусором.