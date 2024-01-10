Почему «мусорная» реформа провалилась на Дону и что теперь делать: мнение эксперта

«На протяжении десяти лет, пока я был депутатом, мне все время доказывали, что частные компании эффективнее муниципальных. Но будем откровенны — частник радеет только за свою заработную плату. Причем это касается не только мусора, но и всей системы ЖКХ. Все же заметили, как везде все трещит по швам? Это потому, что все находится в руках частников, которые думают только о своем доходе. И не думают о развитии, об обслуживании и о том, что почти 90% сетей изношены и их надо менять, а не ставить генеральному директору заработную плату с шестизначными цифрами», — делится мнением собеседник.