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Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

В этом году Дирекции городских парков передадут еще четыре парка

Еще четыре ростовских парка передадут в ведение Дирекции парков города

10 января 2024, 16:43
Фото: 1MI
В этом году Дирекции городских парков передадут еще четыре парка
В этом году Дирекции городских парков передадут еще четыре парка, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове подвели итоги работы Дирекции парков города. В ее ведении находятся парки «Осенний», имени Собино и «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Власти считают, что благодаря работе организации в парках улучшилось материально-техническое обеспечение, также там расширился перечень предоставляемых услуг. По данным властей, сами парки стали посещать гораздо чаще.

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В этом году в ведение Дирекции решили передать еще четыре парка: парк 1 Мая, парк имени Вити Черевичкина, парк имени Чуковского и парк в микрорайоне Вересаево.

Ранее сообщалось, что на месте бывшего кинотеатра «Россия» в Ростове реализуют другой проект.

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