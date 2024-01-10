Еще четыре ростовских парка передадут в ведение Дирекции парков города

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В Ростове подвели итоги работы Дирекции парков города. В ее ведении находятся парки «Осенний», имени Собино и «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Власти считают, что благодаря работе организации в парках улучшилось материально-техническое обеспечение, также там расширился перечень предоставляемых услуг. По данным властей, сами парки стали посещать гораздо чаще.
В этом году в ведение Дирекции решили передать еще четыре парка: парк 1 Мая, парк имени Вити Черевичкина, парк имени Чуковского и парк в микрорайоне Вересаево.
Ранее сообщалось, что на месте бывшего кинотеатра «Россия» в Ростове реализуют другой проект.