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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Запрет на движение судов введут из-за морозов в морских портах Ростовской области

Из-за аномальных морозов в портах Ростовской области остановят движение судов

10 января 2024, 06:28
Фото: rostovgazeta.ru
Запрет на движение судов введут из-за морозов в морских портах Ростовской области
В морских Азова и Таганрога собираются приостановить движение судов, чей класс ниже Ice1, из-за наступивших морозов, об этом сообщило агентство «ПортНьюс».

Во вторник, 9 января, стало известно, что капитаны морских портов Азов и Таганрог подписали распоряжение, согласно которому с 10 января в Ростовской области начнут действовать ограничения на движение ледового плавания судов. Так в портах не смогут передвигаться суда с ледовым классом ниже Ice1.

Причиной для введения ограничений стал прогноз погоды и морозы, из-за которых воду в портах может сковать лед. Из-за этого запрещено плавать барже-буксирным составам, также нельзя проводить любые буксировочные операции, если случай не является аварийным.

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При этом запрет и ограничения не будут распространяться на движение ледоколов, а также буксировку других судов ледоколами и проведение их по водоемам Ростовской области.

Ранее стало известно, сколько средств потратят на обеспечение безопасности морского порта Ростова.

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