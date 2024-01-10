Из-за аномальных морозов в портах Ростовской области остановят движение судов

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Во вторник, 9 января, стало известно, что капитаны морских портов Азов и Таганрог подписали распоряжение, согласно которому с 10 января в Ростовской области начнут действовать ограничения на движение ледового плавания судов. Так в портах не смогут передвигаться суда с ледовым классом ниже Ice1.
Причиной для введения ограничений стал прогноз погоды и морозы, из-за которых воду в портах может сковать лед. Из-за этого запрещено плавать барже-буксирным составам, также нельзя проводить любые буксировочные операции, если случай не является аварийным.
При этом запрет и ограничения не будут распространяться на движение ледоколов, а также буксировку других судов ледоколами и проведение их по водоемам Ростовской области.
Ранее стало известно, сколько средств потратят на обеспечение безопасности морского порта Ростова.