«Как кильки в банке ездим»: ростовчане сообщили, что стало с автобусами после реформы

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Напомним, в ноябре власти Ростова-на-Дону сообщили, что в результате повышения тарифов на проезд и модернизации общественного транспорта удалось увеличить зарплаты водителей автобусов до 85 тысяч рублей. Эти меры были призваны привлечь новые кадры в отрасль пассажироперевозок, а также решить проблемы с дефицитом водителей.
Однако ростовчане сообщили, что на качестве работы общественного транспорта изменения не оказали положительного влияния. В комментариях в Telegram-канале главы администрации города Алексея Логвиненко ростовчане пожаловались на проблемные маршруты №65 и 71.
По словам местных жителей, автобусы №65 едут переполненные уже в 06.20 мск, при этом сам транспорт скрипит, а водители едут неаккуратно, угрожая травмировать своих пассажиров.
«Стоя ехать вообще невозможно — улетишь при первом торможении на следующую остановку. Зато проезды повышаются[…]Когда появится возможность в столице Юга пользоваться автобусом, не упав в обморок, не задохнувшись от нехватки воздуха и при этом не быть задавленным толпой?», — спросили местные жители.
«Что там с транспортной реформой? На Левенцовку собираются добавлять автобусы, или мы так и будем, как кильки в банке, кататься? Сколько можно? Как №71 с основного маршрута убрали, так такой бардак теперь. Очереди по 20-30 человек на остановке. И уже шестой месяц. Проблему решать собираются?», — возмутились ростовчане.
Ранее донские водители стали все чаще уезжать на работу в Мариуполь.