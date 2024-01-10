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Published Сегодня, 09:04

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«Очереди по 30 человек»: ростовчане недовольны результатами транспортной реформы

«Как кильки в банке ездим»: ростовчане сообщили, что стало с автобусами после реформы

10 января 2024, 09:04
Фото: 1MI
«Очереди по 30 человек»: ростовчане недовольны результатами транспортной реформы

В Ростове жители пожаловались на работу автобусных маршрутов №65 и 71

В Ростове жители недовольны работой автобусных маршрутов №65 и 71 после повышения стоимости проезда и транспортной реформы, комментарии появились в Telegram-канале главы администрации города Алексея Логвиненко.

Напомним, в ноябре власти Ростова-на-Дону сообщили, что в результате повышения тарифов на проезд и модернизации общественного транспорта удалось увеличить зарплаты водителей автобусов до 85 тысяч рублей. Эти меры были призваны привлечь новые кадры в отрасль пассажироперевозок, а также решить проблемы с дефицитом водителей.

Однако ростовчане сообщили, что на качестве работы общественного транспорта изменения не оказали положительного влияния. В комментариях в Telegram-канале главы администрации города Алексея Логвиненко ростовчане пожаловались на проблемные маршруты №65 и 71.

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По словам местных жителей, автобусы №65 едут переполненные уже в 06.20 мск, при этом сам транспорт скрипит, а водители едут неаккуратно, угрожая травмировать своих пассажиров.

«Стоя ехать вообще невозможно — улетишь при первом торможении на следующую остановку. Зато проезды повышаются[…]Когда появится возможность в столице Юга пользоваться автобусом, не упав в обморок, не задохнувшись от нехватки воздуха и при этом не быть задавленным толпой?», — спросили местные жители.

«Что там с транспортной реформой? На Левенцовку собираются добавлять автобусы, или мы так и будем, как кильки в банке, кататься? Сколько можно? Как №71 с основного маршрута убрали, так такой бардак теперь. Очереди по 20-30 человек на остановке. И уже шестой месяц. Проблему решать собираются?», — возмутились ростовчане.

Ранее донские водители стали все чаще уезжать на работу в Мариуполь.

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