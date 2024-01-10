«Как кильки в банке ездим»: ростовчане сообщили, что стало с автобусами после реформы

«Что там с транспортной реформой? На Левенцовку собираются добавлять автобусы, или мы так и будем, как кильки в банке, кататься? Сколько можно? Как №71 с основного маршрута убрали, так такой бардак теперь. Очереди по 20-30 человек на остановке. И уже шестой месяц. Проблему решать собираются?», — возмутились ростовчане.