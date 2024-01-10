Какие вызовы ждут экономику России в 2024 году

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
В прошлом году цены на потребительские товары выросли примерно на 7,5%. Некоторые товары подорожали даже больше, включая автомобили. На вторичном рынке цены на авто выросли почти на четверть пишет ИА RuNews24.ru.
Такое повышение цен на популярные товары вызывает рост инфляционных ожиданий у населения и бизнеса. В декабре жители России прогнозировали годовую инфляцию на уровне 14,2%, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка. Даже ключевая процентная ставка в 16% не может сбить повышенные инфляционные ожидания.
Из-за этого население и бизнес продолжают активно брать кредиты, несмотря на увеличение их стоимости. Например, в ноябре корпоративный кредитный портфель российских банков увеличился на 1,4 трлн рублей. В годовом исчислении прирост составил 20,5%.
Такое сочетание инфляционных ожиданий и практических действий приводит к дальнейшему росту цен, поскольку производители активно переносят свои расходы на потребителей.
Одной из ключевых задач 2024 года является снижение потребительских цен до приемлемого уровня. В прошлом году Центральный банк не смог решить эту проблему.
План доходов государственного бюджета на текущий год составляет 35 трлн рублей, что на 6,33 трлн больше, чем в 2023 году. Однако такой рост доходов основан на оптимистичных прогнозах, которые предусматривают высокие цены на нефть, рост ВВП на 2,3%, увеличение экспорта и сохранение торгового баланса.
Но если оптимистичные прогнозы не оправдаются, как будет обеспечиваться плановое наполнение бюджета? Даже в оптимистичном сценарии ожидается дефицит в 1,6 трлн рублей.
По итогам 2023 года ожидается рост ВВП примерно на 3,5%, что гораздо лучше прогнозов. Но в 2024 году ожидается продолжение экономического роста благодаря государственным заказам, восстановлению спроса и перестройке внешних торговых связей. Положительные факторы остаются в силе — государство продолжает инвестировать (бюджетные расходы увеличатся на 5 трлн рублей), активный потребительский спрос сохраняется, и бизнес настроен оптимистично.
Однако есть и риски. Санкционное давление будет только усиливаться, увеличивается зависимость от Китая, а высокая процентная ставка Центрального банка ограничивает доступность кредитных ресурсов, особенно для частного сектора.
Таким образом, контроль над инфляцией, стабильный экономический рост и выполнение бюджета — это основные задачи для российской экономики в 2024 году. Справиться с ними поможет большой опыт управления кризисами, перестройка логистики и торговых потоков, а также устойчивость отечественной экономики. Есть и неблагоприятные факторы — зависимость от цен на нефть и продолжающееся санкционное давление. Однако прогнозы аналитиков не дают повода для пессимизма.