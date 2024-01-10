Какие вызовы ждут экономику России в 2024 году

Таким образом, контроль над инфляцией, стабильный экономический рост и выполнение бюджета — это основные задачи для российской экономики в 2024 году. Справиться с ними поможет большой опыт управления кризисами, перестройка логистики и торговых потоков, а также устойчивость отечественной экономики. Есть и неблагоприятные факторы — зависимость от цен на нефть и продолжающееся санкционное давление. Однако прогнозы аналитиков не дают повода для пессимизма.