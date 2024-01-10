Клуб ростовчанина Басты опроверг слухи об уходе из профессионального футбола

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Ранее появились слухи, что команду могут снять с первенства второй лиги. Однако подтверждения они не нашли.
«Не знаю, откуда слухи о том, что команда может уйти из профессионального футбола. СКА сохранит профессиональный статус», — рассказал представитель клуба изданию.
Добавим, что эта футбольная команда принадлежит рэперу Василию Вакуленко, известного как Баста. Летом прошлого года она объявила о прекращении контрактов сразу с 15 игроками.
Это удивило болельщиков, которые заявили, что не понимают, кто остается играть. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.