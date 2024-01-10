rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Клуб ростовского рэпера Басты прокомментировал слухи о снятии с чемпионата

Клуб ростовчанина Басты опроверг слухи об уходе из профессионального футбола

10 января 2024, 13:34
Фото: Лера Кулинич / ФК СКА Ростов-на-Дону
Клуб ростовского рэпера Басты прокомментировал слухи о снятии с чемпионата
Представители футбольной компанды «СКА Ростов-на-Дону» опровергли слухи об уходе из профессионального футбола, сообщает «Спорт-экспресс».

Ранее появились слухи, что команду могут снять с первенства второй лиги. Однако подтверждения они не нашли.

«Не знаю, откуда слухи о том, что команда может уйти из профессионального футбола. СКА сохранит профессиональный статус», — рассказал представитель клуба изданию.

Тренер ФК «Ростов» рассказал, пьют ли пиво игроки
Узнать подробнее

Добавим, что эта футбольная команда принадлежит рэперу Василию Вакуленко, известного как Баста. Летом прошлого года она объявила о прекращении контрактов сразу с 15 игроками.

Это удивило болельщиков, которые заявили, что не понимают, кто остается играть. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Ростовчанина Басту назвали самым востребованным артистом в ЭмиратахРостовчанин Баста оказался популярнее певца SHAMAN в 2023 годуРостовчанин Баста попал в ДТП на Maybach в Петербурге
#Общество#Спорт#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Футбол#Контракт#Баста#Слухи#Болельщики
Подпишитесь
Из-за аномальных морозов в портах Ростовской области остановят движение судов
Сегодня, 06:28
«Ярко засветилось и бахнуло»: ростовчан разбудил мощный звук взрыва ночью 10 января
Сегодня, 06:25
В Ростовской области стали меньше угонять машины
Сегодня, 05:53
Стало известно, когда могут ввести электронные повестки в Ростовской области
Сегодня, 04:50
«Откуда их дети знают?»: ростовчан шокировал визит актеров «Слова пацана» в детдом
Вчера, 19:53
Владельцы Ростовской области, кто они?
Сегодня, 05:54