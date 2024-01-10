Многоквартирный дом с жильцами в Ростове заливает кипятком из-за ЧП

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Они рассказали, что утром в среду, 10 января, на улице Ставского произошло чрезвычайное происшествие. В частности, причиной стало повреждение трубы, что привело к подтоплению.
«По стенам течет кипяток. Пар идет прямо из открытой двери», — написал автор. Между тем, во дворе собрались местные жители, чтобы попытаться решить эту проблему.
Добавим, что официальной информации о произошедшем пока что не поступало, она уточняется.
Ранее дорогу затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии. Это произошло в переулке Доломановский, движение из-за этого перекрывать не стали.
До этого жители Батайска заявили о льющейся воде с потолка городской больницы.