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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

Многоквартирный дом с жильцами в Ростове заливает кипятком из-за ЧП

Многоквартирный дом с жильцами в Ростове заливает кипятком из-за ЧП

10 января 2024, 12:15
Фото: 1MI
Многоквартирный дом с жильцами в Ростове заливает кипятком из-за ЧП
В Ростове-на-Дону из-за аварийной ситуации по стенам многоквартирного дома течет кипяток, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что утром в среду, 10 января, на улице Ставского произошло чрезвычайное происшествие. В частности, причиной стало повреждение трубы, что привело к подтоплению.

«По стенам течет кипяток. Пар идет прямо из открытой двери», — написал автор. Между тем, во дворе собрались местные жители, чтобы попытаться решить эту проблему.

Дорогу затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии
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«По стенам течет кипяток. Пар идет прямо из открытой двери», — написал автор. Между тем, во дворе собрались местные жители, чтобы попытаться решить эту проблему.
Видео: «Вести Дон»

Добавим, что официальной информации о произошедшем пока что не поступало, она уточняется.

Ранее дорогу затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии. Это произошло в переулке Доломановский, движение из-за этого перекрывать не стали.

До этого жители Батайска заявили о льющейся воде с потолка городской больницы.

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