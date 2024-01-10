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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

В Ростове последние дни рабочей недели будут сопровождаться снегопадами и морозом

Мощные снегопады и мороз до -15 градусов прогнозируют в Ростове с 11 января

10 января 2024, 17:05
Фото: 1MI
В Ростове последние дни рабочей недели будут сопровождаться снегопадами и морозом
В Ростове последние дни рабочей недели будут сопровождаться снегопадами и морозом, сообщили синоптики.

Снегопад прогнозируют в Ростове в четверг, 11 января. Он придется на вечер. Температура воздуха днем в городе составит +2 градуса. Вечером же похолодает до -4 градусов. Скорость ветра составит не больше пяти метров в секунду.

В пятницу снегопад усилится и будет идти почти весь день. Температура воздуха днем упадет до нуля, ближе к ночи столбики термометров упадут и до -15.

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На выходных осадки прекратятся. При этом морозы усилится до -18 градусов ночью и -10 градусов днем.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Ростове на Крещение.

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