Мощные снегопады и мороз до -15 градусов прогнозируют в Ростове с 11 января

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Снегопад прогнозируют в Ростове в четверг, 11 января. Он придется на вечер. Температура воздуха днем в городе составит +2 градуса. Вечером же похолодает до -4 градусов. Скорость ветра составит не больше пяти метров в секунду.
В пятницу снегопад усилится и будет идти почти весь день. Температура воздуха днем упадет до нуля, ближе к ночи столбики термометров упадут и до -15.
На выходных осадки прекратятся. При этом морозы усилится до -18 градусов ночью и -10 градусов днем.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Ростове на Крещение.