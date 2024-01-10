На месте бывшего кинотеатра «Россия» в Ростове реализуют другой проект

Собственник участка в парке Горького, где ранее располагался кинотеатр «Россия», компания СК «Зенит-Девелопмент» заявила о планах закончить реконструкцию здания. Что именно появится на месте кинотеатра, там не уточнили. Однако заявили, что сам проект обязательно представят общественности позднее.