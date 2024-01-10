На месте бывшего кинотеатра «Россия» в Ростове реализуют другой проект

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Собственник участка в парке Горького, где ранее располагался кинотеатр «Россия», компания СК «Зенит-Девелопмент» заявила о планах закончить реконструкцию здания. Что именно появится на месте кинотеатра, там не уточнили. Однако заявили, что сам проект обязательно представят общественности позднее.
Работы на участке не ведутся уже несколько лет. В разные годы на месте кинотеатра предлагали построить гостиницу, торговый центр, была также идея возвести здание, идентичное уничтоженному.
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